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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10281102821028310284>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:24

  beee написав:вдохновившись вашими постами здесь, я только что упал на -50 куе. с 320 до 270. Подарил кому-то хрущовку - пользуйтесь


Поподрбнее плиз для тех кто не успевает все записывать (перечитывать)

Тут многие упали и те кто держал в квартирах, и те кто держал в кэше (инфлец) а за биток я вообще молчу :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:28

  Хомякоид написав:
  beee написав:вдохновившись вашими постами здесь, я только что упал на -50 куе. с 320 до 270. Подарил кому-то хрущовку - пользуйтесь


Поподрбнее плиз для тех кто не успевает все записывать (перечитывать)

Тут многие упали и те кто держал в квартирах, и те кто держал в кэше (инфлец) а за биток я вообще молчу :shock:

ссылки здесь нельзя размещать вроде на лох.
яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами :lol:
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

надо еще очень постараться найти того кто инвестирует 200к в киеве в текущее время
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

не драматизируйте. в европе, чтобы купить убогую хату, нужно из кожи вон вылезти, доказывая откуда деньги. и наши договора купли-продажи - не канают, вы знаете почему.
поэтому к нам и ехали скупать всё подряд.
хоть бы оно вернулось)0
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:19

  airmax78 написав:Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.

Как на счет старой мантры "иностранные инвесторы раскупают фючерсы (недострои) на бетон на этапе котлована целыми подездами. И прибыльность то ого-го". Где деньги брать на покупку этих фючерсов в подезды? Голодать, но ихний инвестбетон скупать? :lol:
Negotive
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами

Переглядів: 442 и не берут
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:39

  Мизантрóп написав:
  beee написав:яр град 4к. полурождённый ремонт.
но со скрытыми плинтусами

Переглядів: 442 и не берут

ахах.
самая унылая кривая графика статистики = n/10 [до войны]
щас обнулю, чтобы палева не было :mrgreen:
beee
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:37

  Negotive написав:
  airmax78 написав:Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.

Как на счет старой мантры "иностранные инвесторы раскупают фючерсы (недострои) на бетон на этапе котлована целыми подездами. И прибыльность то ого-го". Где деньги брать на покупку этих фючерсов в подезды? Голодать, но ихний инвестбетон скупать? :lol:

Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи".
Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:06

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Посмотрел фото обоих вариантов от Владимира - какие ж они блевотные
После бабки, только бабка немцев тех не помнила а на Пугачевой и Леонтьеве выросла
Там либо за 7-8 сдавать либо слом и выброс и х/з что в итоге по аренде и выхлопу

Зараз невигідно купляти під оренду.
Навіть дешевше ринка.
Неясно, яке буде дно.
Війна продовжиться далі, ще довго.
Спостерігати за падінням - можна. Купляти навіть щось перспективне - ні.

Згоден. Ніхто не знає, чим ця війна закінчиться. У таких умовах краще відкласти прийняття рішення

Інколи, а останнім часом як правило, найкраща інвестиція - нікуди не інвестувати.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:21

  барабашов написав:но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па
Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы
В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду
В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов
С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком
Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре

Я уже говорил, что в 2014 году Донбасс по уровню доходов догонял и возможно даже опережал Киев, беженцы оттуда были весьма состоятельные. Это как то воспрепятствовало обвалу рынка в 2016-2017 годах?

Моментально оценить рынок - сравнить цены на аренду, если они не заоблачные - у беженцев нет денег, а недвижимость это не поход в супермаркет, это квадратные метры, которые отпускаются _только_оптом_

Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?

Так где правда? Беженцы делают погоду? 2014 год очевидно оптимистов ничему не учит.

Цены на жилье это средняя зарплата умноженная на коэфициент доступности и ставок кредитования и умноженное на временной лаг (скользящую среднюю)

Открываем work.ua: https://www.work.ua/ru/stat/salary/

Рост зарплат видим? Нет, а курс растет...
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