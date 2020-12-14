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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:23
Олежан написав:
надо еще очень постараться найти того кто инвестирует 200к в киеве в текущее время
Респект ты учетку продал?
Что случилось?
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:29
airmax78 написав:
Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи".
Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
Прекратите истерику.
Лучше расскажите какую квартиру Вене решили купить?
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