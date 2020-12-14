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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10281102821028310284

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:23

  Олежан написав:надо еще очень постараться найти того кто инвестирует 200к в киеве в текущее время

Респект ты учетку продал?
Что случилось?
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З нами з: 19.07.08
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Подякували: 1959 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:29

  airmax78 написав:Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи".
Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.

Прекратите истерику.
Лучше расскажите какую квартиру Вене решили купить?
UA
 
Повідомлень: 7198
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1645 раз.
Подякували: 1959 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10281102821028310284
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