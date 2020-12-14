Додано: Суб 24 вер, 2022 00:23

Zebra написав: барабашов написав: но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па

Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы

В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду

В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов

С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком

Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0паНаоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросыВ Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюдуВ Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторовС Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучкомТак что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре

Я уже говорил, что в 2014 году Донбасс по уровню доходов догонял и возможно даже опережал Киев, беженцы оттуда были весьма состоятельные. Это как то воспрепятствовало обвалу рынка в 2016-2017 годах?



Моментально оценить рынок - сравнить цены на аренду, если они не заоблачные - у беженцев нет денег, а недвижимость это не поход в супермаркет, это квадратные метры, которые отпускаются _только_оптом_



Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?



Так где правда? Беженцы делают погоду? 2014 год очевидно оптимистов ничему не учит.



Цены на жилье это средняя зарплата умноженная на коэфициент доступности и ставок кредитования и умноженное на временной лаг (скользящую среднюю)



Открываем work.ua: https://www.work.ua/ru/stat/salary/



Рост зарплат видим? Нет, а курс растет... Я уже говорил, что в 2014 году Донбасс по уровню доходов догонял и возможно даже опережал Киев, беженцы оттуда были весьма состоятельные. Это как то воспрепятствовало обвалу рынка в 2016-2017 годах?Моментально оценить рынок - сравнить цены на аренду, если они не заоблачные - у беженцев нет денег, а недвижимость это не поход в супермаркет, это квадратные метры, которые отпускаются _только_оптом_Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?Так где правда? Беженцы делают погоду? 2014 год очевидно оптимистов ничему не учит.Цены на жилье это средняя зарплата умноженная на коэфициент доступности и ставок кредитования и умноженное на временной лаг (скользящую среднюю)Открываем work.ua:Рост зарплат видим? Нет, а курс растет...

Сто аренд только у Трибеки и Респекта получалось от котлованаНа вторичке сто аренд бывает при входе при Кучме, а сдаче намного позжеМомент пересчётов аренды к цене вторичен вы выбрали умно - курс прыгнул на 60% и дураков продавать вам на шарик что то с ремонтом свежее савецких обоек и аутентичного голубого кафеля ромбиком нет, разве что в наших днепровских «бамбасах», где арендуют только за коммунальВозможно как объект вы рассматриваете гостинки в 22кв.м. наши в «пролетарских» районах, откуда я родом, так то - да, есть под ремонт по 12-15, но либо его своими ручками херачить вечерами, либо цена существенно подрастёт, а аренда этого гадюшника - нет.Так что просто поверьте мне на слово, что аренда в Днепре в гривне выросла с НГ, не вслед за курсом пока, а цены на говно в примеру, не упали совсем.