Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи". Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
Прекратите истерику. Лучше расскажите какую квартиру Вене решили купить?
Zebra написав: Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?
100 оренд - це якийсь міф із найбільш жирних часів, завжди ідеалом було 10% і то без амортизації та іншого, тобто 10% це 120 оренд.
Сам у 2021 в якийсь момент здавав за 240 оренд - але це швидше ціни обганяли ставку, яка 3 роки не підвищувалась. Зараз 250-300 оренд можна вважати дуже гарним результатом, з урахуванням падіння інвестицій у все інше загалом. На ціну квадрата впливає зовсім не інвестиційна привабливість, а баланс ціни-пропозиції.
airmax78 написав:Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи". Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
Прекратите истерику. Лучше расскажите какую квартиру Вене решили купить?
Zebra написав: Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?
100 оренд - це якийсь міф із найбільш жирних часів, завжди ідеалом було 10% і то без амортизації та іншого, тобто 10% це 120 оренд.
Сам у 2021 в якийсь момент здавав за 240 оренд - але це швидше ціни обганяли ставку, яка 3 роки не підвищувалась. Зараз 250-300 оренд можна вважати дуже гарним результатом, з урахуванням падіння інвестицій у все інше загалом. На ціну квадрата впливає зовсім не інвестиційна привабливість, а баланс ціни-пропозиції.
250-300 оренд - це акт відчаю для тих, хто встряг в нерухомість по більшим цінам.
Я кажу саме про реальну інвестиційну привабливість. Саме тому на ринку мало угод. Бо 250-300 оренд - це вкрай не привабливо.
airmax78 написав:Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.
Как на счет старой мантры "иностранные инвесторы раскупают фючерсы (недострои) на бетон на этапе котлована целыми подездами. И прибыльность то ого-го". Где деньги брать на покупку этих фючерсов в подезды? Голодать, но ихний инвестбетон скупать?
Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи". Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
Frant написав:Зараз невигідно купляти під оренду. Навіть дешевше ринка. Неясно, яке буде дно. Війна продовжиться далі, ще довго. Спостерігати за падінням - можна. Купляти навіть щось перспективне - ні.
Згоден. Ніхто не знає, чим ця війна закінчиться. У таких умовах краще відкласти прийняття рішення
Інколи, а останнім часом як правило, найкраща інвестиція - нікуди не інвестувати.
1. Судя по действиям ФЭДа - до 2024 года можно сидеть с кэшем спокойно. 2. Уже нескрываясь говорят даже в ООН, что мировая экономика сваливается в рецессию, вызванную (ну типа) монетарной политикой во время ковида и после него. На самом деле, напомню, что мировой кризис должен был прийти вместо ковида. Как-то странно совпало. И вместо обычного включения пылесоса, включили печатные станки по всему миру. Теперь надо выпылесосить и то, что было напечатано во времмя ковида и то, что до него. Война в этом плане выгодна всем кроме Украины - повод сжечь триллионы ненужных денег.
ЗЫ: Надеюсь, чтто рецессия не затянется до депрессии.
airmax78 написав:Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи". Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
барабашов написав:но это не значит что это кагало захочет продать убитый микрохрущ за копейки, потому что кто-то где-то на графиках что-то нарисовал и в целом в стране ж0па Наоборот - всем надо будет купить по 14му ПроМакс для начала, а потом мелким почерком на А1 запросы В Днепр переехало полКраматорска и полСлавянска, в ДнепроДым - полДнепроДыма отовсюду В Кировограде тысяч сто наверно нашло свой приют, хорошо что начали конкретно юг чистить от денационализаторов С Бердянска в Днепре полно народу, беспесды, хорошо хоть там целый жилой фонд и всё пока пучком Так что цена бетона 23 - это формула посложнее переменной Пуан-Каре
Я уже говорил, что в 2014 году Донбасс по уровню доходов догонял и возможно даже опережал Киев, беженцы оттуда были весьма состоятельные. Это как то воспрепятствовало обвалу рынка в 2016-2017 годах?
Моментально оценить рынок - сравнить цены на аренду, если они не заоблачные - у беженцев нет денег, а недвижимость это не поход в супермаркет, это квадратные метры, которые отпускаются _только_оптом_
Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?
Так где правда? Беженцы делают погоду? 2014 год очевидно оптимистов ничему не учит.
Цены на жилье это средняя зарплата умноженная на коэфициент доступности и ставок кредитования и умноженное на временной лаг (скользящую среднюю)
Сто аренд только у Трибеки и Респекта получалось от котлована На вторичке сто аренд бывает при входе при Кучме, а сдаче намного позже Момент пересчётов аренды к цене вторичен вы выбрали умно - курс прыгнул на 60% и дураков продавать вам на шарик что то с ремонтом свежее савецких обоек и аутентичного голубого кафеля ромбиком нет, разве что в наших днепровских «бамбасах», где арендуют только за коммуналь Возможно как объект вы рассматриваете гостинки в 22кв.м. наши в «пролетарских» районах, откуда я родом, так то - да, есть под ремонт по 12-15, но либо его своими ручками херачить вечерами, либо цена существенно подрастёт, а аренда этого гадюшника - нет. Так что просто поверьте мне на слово, что аренда в Днепре в гривне выросла с НГ, не вслед за курсом пока, а цены на говно в примеру, не упали совсем.
airmax78 написав:Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K - потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.
Помнится, кто-то говорил, что цена на эту квартиру "как при СССР, отлита на заводе при производстве изделия"