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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 вер, 2022 00:52
барабашов написав:
Сто аренд только у Трибеки и Респекта получалось от котлована
На вторичке сто аренд бывает при входе при Кучме, а сдаче намного позже
Момент пересчётов аренды к цене вторичен вы выбрали умно - курс прыгнул на 60% и дураков продавать вам на шарик что то с ремонтом свежее савецких обоек и аутентичного голубого кафеля ромбиком нет, разве что в наших днепровских «бамбасах», где арендуют только за коммуналь
Возможно как объект вы рассматриваете гостинки в 22кв.м. наши в «пролетарских» районах, откуда я родом, так то - да, есть под ремонт по 12-15, но либо его своими ручками херачить вечерами, либо цена существенно подрастёт, а аренда этого гадюшника - нет.
Так что просто поверьте мне на слово, что аренда в Днепре в гривне выросла с НГ, не вслед за курсом пока, а цены на говно в примеру, не упали совсем.
Война уменьшила экономику на 37%
но война не принесла 37% разрушений
терпеливый дождется 2024 года и все ему воздастся
можно было бы бесконечно дисскутировать о том, что будет только дорожай, но потрясения 2014 года и обвал на рынке недвиги в последующем в 2016-2017 года когда было нащупано дно - свежи в памяти
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:53
Damien написав: airmax78 написав:
Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K
- потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.
Помнится, кто-то говорил, что цена на эту квартиру "как при СССР, отлита на заводе при производстве изделия"
Очень деньги нужны
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