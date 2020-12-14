барабашов написав:Сто аренд только у Трибеки и Респекта получалось от котлована
На вторичке сто аренд бывает при входе при Кучме, а сдаче намного позже
Момент пересчётов аренды к цене вторичен вы выбрали умно - курс прыгнул на 60% и дураков продавать вам на шарик что то с ремонтом свежее савецких обоек и аутентичного голубого кафеля ромбиком нет, разве что в наших днепровских «бамбасах», где арендуют только за коммуналь
Возможно как объект вы рассматриваете гостинки в 22кв.м. наши в «пролетарских» районах, откуда я родом, так то - да, есть под ремонт по 12-15, но либо его своими ручками херачить вечерами, либо цена существенно подрастёт, а аренда этого гадюшника - нет.
Так что просто поверьте мне на слово, что аренда в Днепре в гривне выросла с НГ, не вслед за курсом пока, а цены на говно в примеру, не упали совсем.
Война уменьшила экономику на 37%
но война не принесла 37% разрушений
терпеливый дождется 2024 года и все ему воздастся
можно было бы бесконечно дисскутировать о том, что будет только дорожай, но потрясения 2014 года и обвал на рынке недвиги в последующем в 2016-2017 года когда было нащупано дно - свежи в памяти