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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 вер, 2022 00:52
барабашов написав:
Сто аренд только у Трибеки и Респекта получалось от котлована
На вторичке сто аренд бывает при входе при Кучме, а сдаче намного позже
Момент пересчётов аренды к цене вторичен вы выбрали умно - курс прыгнул на 60% и дураков продавать вам на шарик что то с ремонтом свежее савецких обоек и аутентичного голубого кафеля ромбиком нет, разве что в наших днепровских «бамбасах», где арендуют только за коммуналь
Возможно как объект вы рассматриваете гостинки в 22кв.м. наши в «пролетарских» районах, откуда я родом, так то - да, есть под ремонт по 12-15, но либо его своими ручками херачить вечерами, либо цена существенно подрастёт, а аренда этого гадюшника - нет.
Так что просто поверьте мне на слово, что аренда в Днепре в гривне выросла с НГ, не вслед за курсом пока, а цены на говно в примеру, не упали совсем.
Война уменьшила экономику на 37%
но война не принесла 37% разрушений
терпеливый дождется 2024 года и все ему воздастся
можно было бы бесконечно дисскутировать о том, что будет только дорожай, но потрясения 2014 года и обвал на рынке недвиги в последующем в 2016-2017 года когда было нащупано дно - свежи в памяти
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:53
Damien написав: airmax78 написав:
Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K
- потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.
Помнится, кто-то говорил, что цена на эту квартиру "как при СССР, отлита на заводе при производстве изделия"
Очень деньги нужны
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Додано: Суб 24 вер, 2022 03:57
zerocool написав: Zebra написав:
Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?
100 оренд - це якийсь міф із найбільш жирних часів, завжди ідеалом було 10% і то без амортизації та іншого, тобто 10% це 120 оренд.
Сам у 2021 в якийсь момент здавав за 240 оренд - але це швидше ціни обганяли ставку, яка 3 роки не підвищувалась. Зараз 250-300 оренд можна вважати дуже гарним результатом, з урахуванням падіння інвестицій у все інше загалом.
На ціну квадрата впливає зовсім не інвестиційна привабливість, а баланс ціни-пропозиції.
Правило "100 оренд" придумали ріелтори-новобудівці, для кращого збуту продукції.
Насправді, пересічна ціна квартири 200-250 оренд. Зараз навіть 300 оренд (тобто ціни КРЖН завищені, і ще добряче просядуть).
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Додано: Суб 24 вер, 2022 05:05
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи".
Я не понимаю что
может остановить человека от
такой покупки
, если он принял для себя решение какое-то время
пожить в Киеве.
Аренда.
Аренда - это не для нас.
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 06:48
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи".
Я не понимаю что
может остановить человека от
такой покупки
, если он принял для себя решение какое-то время
пожить в Киеве.
Аренда.
Аренда - это не для нас.
Корона на голові заважає вихідцю з Поскота?
Якщо продати 3к "прелєсць" в Києві з модними МОПами і скритими плінтусами - вистачить на 1к квартирку типа "хрущовки" в пролетарському районі Відня, біля трамвайної колії?
Чи потрібно продати дві чи три "прелєсці"?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 07:55
zerocool написав:
Зараз 250-300 оренд можна вважати дуже гарним результатом, з урахуванням падіння інвестицій у все інше загалом.
Если у меня рентабельность упадет к этим значениям то просто закрою квартиру.
Люди, вы же не пустые квартиры сдаете как в ЕС.
Лучше ЗСУ помогите.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:08
airmax78 написав:
Очень деньги нужны
Каких то 8 месяцев назад вы говорили что фиатные деньги это мусор, а плинтуса скрытого монтажа это вечная ценность неподверженная гиперинфляции.
Биткоином на свои закупались или на кредитные?
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