Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Сто аренд только у Трибеки и Респекта получалось от котлована На вторичке сто аренд бывает при входе при Кучме, а сдаче намного позже Момент пересчётов аренды к цене вторичен вы выбрали умно - курс прыгнул на 60% и дураков продавать вам на шарик что то с ремонтом свежее савецких обоек и аутентичного голубого кафеля ромбиком нет, разве что в наших днепровских «бамбасах», где арендуют только за коммуналь Возможно как объект вы рассматриваете гостинки в 22кв.м. наши в «пролетарских» районах, откуда я родом, так то - да, есть под ремонт по 12-15, но либо его своими ручками херачить вечерами, либо цена существенно подрастёт, а аренда этого гадюшника - нет. Так что просто поверьте мне на слово, что аренда в Днепре в гривне выросла с НГ, не вслед за курсом пока, а цены на говно в примеру, не упали совсем.
Война уменьшила экономику на 37% но война не принесла 37% разрушений терпеливый дождется 2024 года и все ему воздастся можно было бы бесконечно дисскутировать о том, что будет только дорожай, но потрясения 2014 года и обвал на рынке недвиги в последующем в 2016-2017 года когда было нащупано дно - свежи в памяти
airmax78 написав:Як це - відкласти?! Як можна відкладати життя? Не можна нічого відкладати. Якщо потрібна квартира в центрі Києві за US$350K - потрібно просто взяти і купити її. Всього не передбачишь! І від усього не застрахуєшься. З приводу квартири пишіть в лічку.
Помнится, кто-то говорил, что цена на эту квартиру "как при СССР, отлита на заводе при производстве изделия"
Zebra написав: Просмотрел аренду на OLX в Днепре - не вижу как эти все беженцы взвинтили цены. За $120-150 баксов в месяц жилья валом. Применяем правило 100-аренд - получаем цены на эти квартиры в $12000-$15000 ... но таких цен ведь в Днепре нет?
100 оренд - це якийсь міф із найбільш жирних часів, завжди ідеалом було 10% і то без амортизації та іншого, тобто 10% це 120 оренд.
Сам у 2021 в якийсь момент здавав за 240 оренд - але це швидше ціни обганяли ставку, яка 3 роки не підвищувалась. Зараз 250-300 оренд можна вважати дуже гарним результатом, з урахуванням падіння інвестицій у все інше загалом. На ціну квадрата впливає зовсім не інвестиційна привабливість, а баланс ціни-пропозиції.
Правило "100 оренд" придумали ріелтори-новобудівці, для кращого збуту продукції.
Насправді, пересічна ціна квартири 200-250 оренд. Зараз навіть 300 оренд (тобто ціни КРЖН завищені, і ще добряче просядуть).
airmax78 написав:Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи". Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
Аренда.
Аренда - это не для нас.
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль. Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА. Можно такую за штуцер снять? Думаю, да. 12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов. В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки. А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку. Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319. "однушка у метро под аренду" (с). В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому. Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе. Единственный минус - в доме запрещена аренда. Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей. Сейчас таких вариантов полно.
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории. и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки. остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории. и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки. остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Ці квартири плавно перемістились в діапазон 150-250 тисяч? Наступним літом більше 150 000 за них ніхто не дасть.
zerocool написав: Зараз 250-300 оренд можна вважати дуже гарним результатом, з урахуванням падіння інвестицій у все інше загалом.
Если у меня рентабельность упадет к этим значениям то просто закрою квартиру. Люди, вы же не пустые квартиры сдаете как в ЕС. Лучше ЗСУ помогите.
Рентабельність не може впасти під час війни. Будь які ризики сприяють зростанню кепрейту. Саме тому вартість нерухомості в валюті в середньому вже в 1.5-1.8 рази впала. Просто люди це ще не усвідомили.