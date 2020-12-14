RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10283102841028510286

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:40

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Аренда - это не для нас.


Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.

От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.
airmax78
 
Повідомлень: 40960
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 10:53

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Аренда - это не для нас.


Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.

От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.

У себя "скрытые плинтусА" или мегапопулярную по аренде однуху у Ркспекта в ЦП?
барабашов
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 16.06.15
Подякував: 233 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 11:36

  барабашов написав:
  airmax78 написав:От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.

У себя "скрытые плинтусА" или мегапопулярную по аренде однуху у Ркспекта в ЦП?

Вот эту: https://cms.buwog.com/uploads/media/def ... ab337e.pdf
И да, я не такой требовательный к площади комнат как Серж.
airmax78
 
Повідомлень: 40960
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:01

Re: Коли розпочнеться РІСТ нереальних цін на житло у Києві?

Буде дорожчати!© :)
Прогнозують ціни на наступний рік від 1000-1300$/м2

І теж цей чел надіється на доступну іпотеку! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 18.03.21
Подякував: 160 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:04

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Аренда - это не для нас.


Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.

От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.


Певен що ні. Для цього треба бути в Україні. Але ви чомусь у Відні, і повертатись не бажаєте. І крім того, ще продаєте те, що маєте тут.

Тобто теоретичний Ермакс повинен вкласти 350куо в КРЖН, а фактичний Ермакс сидить за кордоном, боїться повернктись до України, та намагається постами підняти вартість нерухомості, яку намагається тут продати

Роби не так як я роблю, а так як я вчу (Copyright airmax78, 2022)
adeges
 
Повідомлень: 4031
З нами з: 14.03.06
Подякував: 315 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Airmax поганого не порадить!
airmax78
 
Повідомлень: 40960
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5073 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.

Так можно сделать самому себе скидку :) Продать "прелесть" с ремонтом не за 400к а за 350к самому себе. Сэкономленные от сделки 50к пустить на 1й взнос по ипотеке в Вене.
foxluck
 
Повідомлень: 420
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1366 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:53

  foxluck написав:
  airmax78 написав:От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.

Так можно сделать самому себе скидку :) Продать "прелесть" с ремонтом не за 400к а за 350к самому себе. Сэкономленные от сделки 50к пустить на 1й взнос по ипотеке в Вене.

Так а что, квартира в Киеве будет простаивать? Это не экологично. Не по-европейски.
airmax78
 
Повідомлень: 40960
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5073 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10283102841028510286
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2310, 2311, 2312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23115 13072602
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 22:34
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898737
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (2674)
24.09.2022 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.