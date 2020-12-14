Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль. Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА. Можно такую за штуцер снять? Думаю, да. 12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов. В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки. А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку. Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319. "однушка у метро под аренду" (с). В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому. Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе. Единственный минус - в доме запрещена аренда. Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей. Сейчас таких вариантов полно.
От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль. Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА. Можно такую за штуцер снять? Думаю, да. 12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов. В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки. А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку. Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319. "однушка у метро под аренду" (с). В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому. Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе. Единственный минус - в доме запрещена аренда. Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей. Сейчас таких вариантов полно.
От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.
У себя "скрытые плинтусА" или мегапопулярную по аренде однуху у Ркспекта в ЦП?
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль. Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА. Можно такую за штуцер снять? Думаю, да. 12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов. В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки. А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку. Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319. "однушка у метро под аренду" (с). В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому. Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе. Единственный минус - в доме запрещена аренда. Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей. Сейчас таких вариантов полно.
От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.
Певен що ні. Для цього треба бути в Україні. Але ви чомусь у Відні, і повертатись не бажаєте. І крім того, ще продаєте те, що маєте тут.
Тобто теоретичний Ермакс повинен вкласти 350куо в КРЖН, а фактичний Ермакс сидить за кордоном, боїться повернктись до України, та намагається постами підняти вартість нерухомості, яку намагається тут продати
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