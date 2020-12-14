rjkz написав:

airmax78 написав: Аренда - это не для нас. Аренда - это не для нас.

Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319."однушка у метро под аренду" (с).В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.Единственный минус - в доме запрещена аренда.Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.Сейчас таких вариантов полно.