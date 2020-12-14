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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 вер, 2022 15:00
smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
ЛС.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:02
beee написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше
А ещё не зима
а при чем тут зима?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:05
Нагадаю, що є отака гілочка)) Бізнес Долярчика/Успіха - поради
Тут Макс, квіточку не може продати, а гляньте, яка там в мене математика з продажами☝️
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:09
Frant написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Ці квартири плавно перемістились в діапазон 150-250 тисяч?
Наступним літом більше 150 000 за них ніхто не дасть.
Вы, наверное, хотели сиронизировать, но, с небольшим преувеличением, это так.
На КРЖН нет влияния кредитного плеча, поэтому он менее волатилен.
Кроме того, на других рынках люди много раз проходили фазы роста и падения и понимают, когда начинается пике на рынке и пытаются выпрынуть из "горящего самолета" раньше других.
По наблюдаемому мной объекту последнее снижение - в тот же день, когда было объявлено о падении учетки.
Но есть и обратная сторона - когда рынок растет, покупатели устраивают аукцион, давая за объект цену, выше запрашиваемой.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:15
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Аренда - это не для нас.
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.
От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.
Ну так в чем дело?
Купите. Сам у себя. Делов-то. Я думаю, вы самому себе и в долг продать можете.
Продам квартиру мечты, чтобы купить квартиру мечты! Именно эту-же.
Перпетум мобиле.
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