RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10284102851028610287

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:00

  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.

то ли с продажи поснимали, то ли еще что


ЛС.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13739
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7168 раз.
Подякували: 4232 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:02

  beee написав:
  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше

А ещё не зима


а при чем тут зима?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13739
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7168 раз.
Подякували: 4232 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:05

Re: Коли розпочнеться РІСТ нереальних цін на житло у Києві?

Нагадаю, що є отака гілочка))
Бізнес Долярчика/Успіха - поради

Тут Макс, квіточку не може продати, а гляньте, яка там в мене математика з продажами☝️
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 18.03.21
Подякував: 160 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
3
5
1
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:09

  Frant написав:
  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.

то ли с продажи поснимали, то ли еще что

Ці квартири плавно перемістились в діапазон 150-250 тисяч?
Наступним літом більше 150 000 за них ніхто не дасть.


Вы, наверное, хотели сиронизировать, но, с небольшим преувеличением, это так.
На КРЖН нет влияния кредитного плеча, поэтому он менее волатилен.
Кроме того, на других рынках люди много раз проходили фазы роста и падения и понимают, когда начинается пике на рынке и пытаются выпрынуть из "горящего самолета" раньше других.
По наблюдаемому мной объекту последнее снижение - в тот же день, когда было объявлено о падении учетки.
Но есть и обратная сторона - когда рынок растет, покупатели устраивают аукцион, давая за объект цену, выше запрашиваемой.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13739
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7168 раз.
Подякували: 4232 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:15

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Аренда - это не для нас.


Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.

От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.


Ну так в чем дело?
Купите. Сам у себя. Делов-то. Я думаю, вы самому себе и в долг продать можете.
Продам квартиру мечты, чтобы купить квартиру мечты! Именно эту-же.
Перпетум мобиле. :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13739
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7168 раз.
Подякували: 4232 раз.
 
Профіль
3
3
2
  #<1 ... 10284102851028610287
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2310, 2311, 2312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23115 13072674
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 22:34
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898740
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4329
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4719)
24.09.2022 15:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.