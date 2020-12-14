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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 вер, 2022 14:55
smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Ответ тут:viewtopic.php?f=27&t=249417&p=5489737#p5489737
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:00
smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
ЛС.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:02
beee написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше
А ещё не зима
а при чем тут зима?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:09
Frant написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Ці квартири плавно перемістились в діапазон 150-250 тисяч?
Наступним літом більше 150 000 за них ніхто не дасть.
Вы, наверное, хотели сиронизировать, но, с небольшим преувеличением, это так.
На КРЖН нет влияния кредитного плеча, поэтому он менее волатилен.
Кроме того, на других рынках люди много раз проходили фазы роста и падения и понимают, когда начинается пике на рынке и пытаются выпрынуть из "горящего самолета" раньше других.
По наблюдаемому мной объекту последнее снижение - в тот же день, когда было объявлено о падении учетки.
Но есть и обратная сторона - когда рынок растет, покупатели устраивают аукцион, давая за объект цену, выше запрашиваемой.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:15
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Аренда - это не для нас.
Купить прелесць за 350 куе во время войны (Покупать недвигу во время войны - это клинника (ТМ Эйрмакс78)) и нести все риски, начиная от самой банальной амортизации, когда желтеет и отваливается и заканчивая прилетом калибра прямо в панорамное окно или если пуйло фиганет тактическим ЯО по "центру принятия решений", что все-го-то в паре км от прелесци, но жить выплевывая стронций как-то не канифоль.
Сколько сейчас таких квартир пустыми стоят? ДОХЕРА.
Можно такую за штуцер снять? Думаю, да.
12 куе в год не парясь ни о чем. 350/12 - это 30 лет аренды без допрасходов.
В то-же время, даже в НЙ квартиры РЕАЛЬНО не продаются и дешевеют с каждым повышением учетки.
А продается то, что продавцы продают дешевле рынка. А через месяц это уже по рынку.
Наблюдаю за квартирой, которая стартовала с 459 куе, а сейчас уже 319.
"однушка у метро под аренду" (с).
В феврале встречался с одной мадамой из ФлОриды, которая приехала в НЙ продать 2бдрм в хорошем доме после умершей мамы. Она хотела сбросить побыстрому.
Хорошая локация, хороший дом, самая лучшая по расположению квартира в доме (предпоследний этаж, на тихий бэкярд и выше частного сектора, то есть "видовая"). Надо только стены покрасить и пол на кухне поменять. 300 куе.
Единственный минус - в доме запрещена аренда.
Тогда это казалось фантастической ценой и квартира продалась офмаркет, знакомым друзей.
Сейчас таких вариантов полно.
От всего не застрахуешься. Если бы у меня были сейчас 350куе я бы без колебаний купил квартиру.
Ну так в чем дело?
Купите. Сам у себя. Делов-то. Я думаю, вы самому себе и в долг продать можете.
Продам квартиру мечты, чтобы купить квартиру мечты! Именно эту-же.
Перпетум мобиле.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 15:58
airmax78 написав: Negotive написав: airmax78 написав:
Знову ж таки, якщо хтось відкладає рішення про купвілю - продавець також повинен відкладати якісь свої рішення, наприклад про переїзд до іншої країни та купівлю нерухомості там. Але чому продавець повинен страждати через нерішучість покупця?! Чому повинні зупинятись ланцюжки транзакцій по всьому світу через те, що хтось не може наважитись купити нарешті собі квартиру в Києві? Ця позиція "треба почекати" - деструктивна і заслуговує на нищівну критику.
Как на счет старой мантры "иностранные инвесторы раскупают фючерсы (недострои) на бетон на этапе котлована целыми подездами. И прибыльность то ого-го". Где деньги брать на покупку этих фючерсов в подезды? Голодать, но ихний инвестбетон скупать?
Это же не фьючерс - это готовая квартира "заходи, повесь шторы, и живи".
Я не понимаю что может остановить человека от такой покупки, если он принял для себя решение какое-то время пожить в Киеве.
Я думал вы изначально пошутили.
Если серйозно. То сколько мантр было "иностранные инвесторы скупают подездами". Хотя я думаю что-то покупали инвесторы в "фючерс", но совсем не в масштабах подездов. Но даже кто накупился фючерсов и после окончания стройки получит реальный бетон - они то и расчитывали спихнуть свою инвестицию с прибылью. Но при чем тут покупатель, он по хотелке не хочет покупать. Пусть скидают хотелку до уровня привлеательности для других любитедей инвестиций в бетон в воюющей стране.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 16:10
rjkz написав: airmax78 написав: Damien написав:
Помнится, кто-то говорил, что цена на эту квартиру "как при СССР, отлита на заводе при производстве изделия"
Очень деньги нужны
Это железный аргумент для покупателя.
Он-же чувствует чужое горе как самый близкий человек.
Если в человеке нет эмпатии - я вообще с ним дела иметь не хочу. Обойдется без моей квартирки.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 17:48
UA написав:Если у меня рентабельность упадет
к этим значениям то просто закрою квартиру
От що робиться з моїм бізнесом, поки я на фронті >>>viewtopic.php?f=85&p=5489736#p5489736
Успіх написав: budivelnik написав:
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з тато
м недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:57
adeges написав: UA написав:
Если у меня рентабельность упадет к этим значениям то просто закрою квартиру.
Люди, вы же не пустые квартиры сдаете как в ЕС.
Лучше ЗСУ помогите.
Рентабельність не може впасти під час війни. Будь які ризики сприяють зростанню кепрейту. Саме тому вартість нерухомості в валюті в середньому вже в 1.5-1.8 рази впала. Просто люди це ще не усвідомили.
А вы найдите полностью оборудованную для аренды квартиру и посчитайте рентабельность.
Или найдите квартиру требующую вложений, добавите сумму этих вложений и посчитайте рентабельность.
До войны продавцы часто оставляли мебель - технику бонусом.
Сейчас болт с левой резьбой.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:18
Успіх написав: UA написав:Если у меня рентабельность упадет
к этим значениям то просто закрою квартиру
От що робиться з моїм бізнесом, поки я на фронті >>>viewtopic.php?f=85&p=5489736#p5489736
Успіх написав: budivelnik написав:
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з тато
м недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
Успіх, вы забыли про самую главную составляющую товара. Эпицентр, прежде чем продать, вкладывает сотни миллионов в инфраструктуру, рекламу. Интернет магазины - аналогично.
Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало. Производитель же продаёт не сам, а на маркет плейс
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