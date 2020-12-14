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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:35
rjkz написав: beee написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше
А ещё не зима
а при чем тут зима?
спрос растёт
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:50
beee написав:
Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало
Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:04
Успіх написав:
як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???![/size][/b]
Іти в епіцентр
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:22
Успіх написав: beee написав:
Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало
Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©
Сумно було, это когда я лет 15 назад небольшое производство дверей организовал и пришлось закрыть, потому что оказалось - произвести легче, чем продать
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