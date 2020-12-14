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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10285102861028710288

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:35

  rjkz написав:
  beee написав:
  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше

А ещё не зима


а при чем тут зима?

спрос растёт
beee
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало

Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:04

  Успіх написав:як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???![/size][/b]

Іти в епіцентр
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 20:22

  Успіх написав:
  beee написав:Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало

Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©

Сумно було, это когда я лет 15 назад небольшое производство дверей организовал и пришлось закрыть, потому что оказалось - произвести легче, чем продать
beee
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