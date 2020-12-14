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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 вер, 2022 19:35
rjkz написав: beee написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше
А ещё не зима
а при чем тут зима?
спрос растёт
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:50
beee написав:
Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало
Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:04
Успіх написав:
як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???![/size][/b]
Іти в епіцентр
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Додано: Суб 24 вер, 2022 20:22
Успіх написав: beee написав:
Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало
Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©
Сумно було, это когда я лет 15 назад небольшое производство дверей организовал и пришлось закрыть, потому что оказалось - произвести легче, чем продать
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Додано: Нед 25 вер, 2022 06:11
beee написав: Успіх написав: beee написав:
Сегодня быть хорошим парнем с низкой ценой - мало
Ехххххх, як прикро!
Сумно, плять!©
Сумно було, это когда я лет 15 назад небольшое производство дверей организовал и пришлось закрыть, потому что оказалось - произвести легче, чем продать
Так отож!
Тому що в "розумних книжках" пишуть, що бізнес-план потрібно складали з кінця на початок.
Тобто, спочатку кому/куди ви будете збувати свій виготовлений товар, тоді логістика, ну і так далі...
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Додано: Нед 25 вер, 2022 06:52
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Очень деньги нужны
Это железный аргумент для покупателя.
Он-же чувствует чужое горе как самый близкий человек.
Если в человеке нет эмпатии - я вообще с ним дела иметь не хочу. Обойдется без моей квартирки.
Продавайте за скільки дають, не морочте собі і нам голову!
Півціни від рівня 2021 року - це нормально.
В 2023 - буде третина ціни.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 07:00
Франт правий. До сідниці ту емпатію до макса
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