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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 10:06
UA написав: airmax78 написав:
Если в человеке нет эмпатии - я вообще с ним дела иметь не хочу. Обойдется без моей квартирки.
Предложите свою очередную прелесть своему прорабу.
У него точно теплые воспоминания о вас.
Максим тут про вас кино сняли
Нет, я не попал на видео. В мой район не доехали. Я спецом в пролетарском поселился.
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