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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 11:59
UA Клевета! Я ни в каком не в батальоне - у меня даже звания воинского нет. Живу в пролетарском районе, езжу на метро и пригородной электричке как флай. Я - народ.
Додано: Нед 25 вер, 2022 11:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍
Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.
Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.
Я и офигел: это точно про 2022 год?)
Додано: Нед 25 вер, 2022 12:00
Ну хорошо хоть пока не считает деньги воюющих на фронте.
Додано: Нед 25 вер, 2022 12:44
Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™
Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами
Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою
Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем
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