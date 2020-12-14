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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10285102861028710288

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:59

UA Клевета! Я ни в каком не в батальоне - у меня даже звания воинского нет. Живу в пролетарском районе, езжу на метро и пригородной электричке как флай. Я - народ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍

Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.

Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.

Я и офигел: это точно про 2022 год?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:00

  Andrey2512 написав:Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍

Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.

Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.

Я и офигел: это точно про 2022 год?)

Ну хорошо хоть пока не считает деньги воюющих на фронте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:44

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍

Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.

Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.

Я и офигел: это точно про 2022 год?)

Ну хорошо хоть пока не считает деньги воюющих на фронте.

Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку ;) - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами ;) :idea:

Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою :idea:

Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем :lol:
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