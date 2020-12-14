Додано: Нед 25 вер, 2022 15:05

Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?

Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.

Ещё одному- заканчиваем строительство дома.

Например, кассиры, да - в каждой Zabke.

Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.

Врачи все здесь, например.

И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.

Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.

Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.

В чём подвох?