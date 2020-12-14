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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:59

UA Клевета! Я ни в каком не в батальоне - у меня даже звания воинского нет. Живу в пролетарском районе, езжу на метро и пригородной электричке как флай. Я - народ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 11:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍

Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.

Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.

Я и офигел: это точно про 2022 год?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:00

  Andrey2512 написав:Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍

Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.

Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.

Я и офигел: это точно про 2022 год?)

Ну хорошо хоть пока не считает деньги воюющих на фронте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 12:44

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  airmax78 написав:
  Andrey2512 написав:Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍

Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.

Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.

Я и офигел: это точно про 2022 год?)

Ну хорошо хоть пока не считает деньги воюющих на фронте.

Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку ;) - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами ;) :idea:

Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою :idea:

Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку ;) - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами ;) :idea:

Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою :idea:

Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем

Нікуди вони особливо не перекочують, левову частку витратять на життя, якусь техніку, авто, і тільки трошки може заощадять на чорний день. Та й "доступна іпотека" буде реально доступна ну може парі тисяч сімей, в кращому випадку
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:17

  beee написав:И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
У нас в провинции аналогично. Везде, где не стреляют, ПОКА так.
vhata
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:53

  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.

В спортзал, за штуку гривень в месяц ( около 20$ цена смешная конечно)), в который я записался народу ОЧЕНЬ мало. Незнаю какого он класса но сауна из карельской березы и бассейн со встречным течением присутствует. Был в новом огромном ЭПИЦЕНТРЕ, который недавно открылся на Днепровской набережной. Для таких масштабов людей тоже немного совсем, а в магазине плитки на Позняках сказали, что если сравнивать с продажами до войны, то сейчас у них тишина как на кладбище...
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 вер, 2022 15:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку


З жовтня якщо ядеркой не влупять, то буде іпотека під 3% для військових і т.д. Щось я не ризикую поки що фіксувати цін іпотекою.

  beee написав:И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями


Так и есть. У нас такая пятизвёздночная война, что не все её ощущают. Я сам в шоке от того, сколько людей по ТРЦ ходят. Может что то знают?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 15:56

  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?

Подвох в сохранении уровня жизни. У кассира из АТБ в Польше он как минимум не меняется, а скорее всего - вырастает. У IT-ника он с большой вероятностью падает.
Но если орда попрет, как обещают - все изменится.
airmax78
 
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