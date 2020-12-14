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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 16:06
Faceless написав: Успіх написав:
Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами
Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою
Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем
Нікуди вони особливо не перекочують, левову частку витратять на життя, якусь техніку, авто, і тільки трошки може заощадять
на чорний день. Та й "доступна іпотека" буде реально доступна ну може парі тисяч сімей, в кращому випадку
Зразу уточню, що я маю на увазі Успіхів, які мають 112К/міс, а не Долярчиків з 44К/міс))
І, я вже писав, і знову повторюся - що, дивлячись довкола/по своїй команді, то бачу/чую таке:
~10-15% купили/або ще підбирають собі авто
~10-15% дозавершують розпочаті раніше ремонти(керують цим їхні дружини)
А всі решта 70-80% - тупо скирдують долари!(і в більшості випадків - долари купують їхні дружини просто/тупо в обмінках)
Нехай на прожиття/підтримання сім'ї витрачають 10-20К - решта йде в скирду
Тож, беріть калькулятор і рахуйте))
✓Мали невеликі заначки раніше
✓+ до весни(краще, звичайно, щоб до зими війна завершилась нашою перемогою) але, рахуємо до весни...
✓+ решта добираємо іпотекою...
Тож, тисяч 200-300 солдат/їх сімей - думаю скористаються "доступною іпотекою"...
(Ну і звичайно, майже все військове начальство - теж можна доплюсовувати сюди ж)
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Додано: Нед 25 вер, 2022 16:06
airmax78 написав: beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
Подвох в сохранении уровня жизни. У кассира из АТБ в Польше он как минимум не меняется, а скорее всего - вырастает. У IT-ника он с большой вероятностью падает.
Но если орда попрет, как обещают - все изменится.
Интересно обратили ли вы внимание в Австрии, на то какие там ухоженные пенсионеры, в чем одеты например. Будучи в Вене, этим летом, я особенно это заметил. А теперь вспомните как они выглядят в Киеве... Такое впечатление, что многие донашивают вещи из советских комиссионок. Про уровень жизни в стране надо начинать говорить с них, а не айтишников.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 16:11
Andrey2512 написав:
З жовтня якщо ядеркой не влупять, то буде іпотека під 3% для військових і т.д. Щось я не ризикую поки що фіксувати цін іпотекою.
З жовтня - лише одиниці полізуть в іпотеку!
А от основна маса полізе в неї ТІЛЬКИ після нашої перемоги!
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Додано: Нед 25 вер, 2022 16:13
airmax78 написав:UA
Клевета! Я ни в каком не в батальоне - у меня даже звания воинского нет
. Живу в пролетарском районе, езжу на метро и пригородной электричке как флай. Я - народ.
Как нету звания?
А полтосник?
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Додано: Нед 25 вер, 2022 16:17
beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
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