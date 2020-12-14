beee написав:

Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.Ещё одному- заканчиваем строительство дома.Например, кассиры, да - в каждой Zabke.Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.Врачи все здесь, например.И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.В чём подвох?