Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами
Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину! Тож, решту - доберуть собі іпотекою
Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем
Нікуди вони особливо не перекочують, левову частку витратять на життя, якусь техніку, авто, і тільки трошки може заощадять на чорний день. Та й "доступна іпотека" буде реально доступна ну може парі тисяч сімей, в кращому випадку
Зразу уточню, що я маю на увазі Успіхів, які мають 112К/міс, а не Долярчиків з 44К/міс)) І, я вже писав, і знову повторюся - що, дивлячись довкола/по своїй команді, то бачу/чую таке: ~10-15% купили/або ще підбирають собі авто ~10-15% дозавершують розпочаті раніше ремонти(керують цим їхні дружини) А всі решта 70-80% - тупо скирдують долари!(і в більшості випадків - долари купують їхні дружини просто/тупо в обмінках) Нехай на прожиття/підтримання сім'ї витрачають 10-20К - решта йде в скирду Тож, беріть калькулятор і рахуйте)) ✓Мали невеликі заначки раніше ✓+ до весни(краще, звичайно, щоб до зими війна завершилась нашою перемогою) але, рахуємо до весни... ✓+ решта добираємо іпотекою...
Тож, тисяч 200-300 солдат/їх сімей - думаю скористаються "доступною іпотекою"... (Ну і звичайно, майже все військове начальство - теж можна доплюсовувати сюди ж)
beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают? Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые. Ещё одному- заканчиваем строительство дома. Например, кассиры, да - в каждой Zabke. Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов. Врачи все здесь, например. И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями. Что-то не похоже, что люди перешли на сухари. Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится. В чём подвох?
Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
airmax78 написав:Подвох в сохранении уровня жизни. У кассира из АТБ в Польше он как минимум не меняется, а скорее всего - вырастает. У IT-ника он с большой вероятностью падает. Но если орда попрет, как обещают - все изменится.
Интересно обратили ли вы внимание в Австрии, на то какие там ухоженные пенсионеры, в чем одеты например. Будучи в Вене, этим летом, я особенно это заметил. А теперь вспомните как они выглядят в Киеве... Такое впечатление, что многие донашивают вещи из советских комиссионок. Про уровень жизни в стране надо начинать говорить с них, а не айтишников.
Нет. Начинать надо с тех, кто генерит налоги для выплаты пенсий этим пенсионерам. Наша солидарная система обанкротилась. Удары по экономике в 2014 и 2022 гг очевидно тоже не добавляют нам благополучных пенсинеров. Поэтому благосостоянием пенсионеров нам с Австрией равняться глупо. Важно чтобы те, кто сегодня находятся в экономически активном возрасте получили максимальную свободу и возможности для развития в Украине. Чтобы когда они выйдут на пенсию - они были похожи на сегодняшних австрийских пенсионеров.
beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают? Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
В спортзал, за штуку гривень в месяц ( около 20$ цена смешная конечно)), в который я записался народу ОЧЕНЬ мало. Незнаю какого он класса но сауна из карельской березы и бассейн со встречным течением присутствует. Был в новом огромном ЭПИЦЕНТРЕ, который недавно открылся на Днепровской набережной. Для таких масштабов людей тоже немного совсем, а в магазине плитки на Позняках сказали, что если сравнивать с продажами до войны, то сейчас у них тишина как на кладбище...
Що ж Ви так обламуєте ріелторів-новобудівців?))) У них все в шоколаді, а Ви брехунців мордою об стіл?)))
beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают? Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые. Ещё одному- заканчиваем строительство дома. Например, кассиры, да - в каждой Zabke. Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов. Врачи все здесь, например. И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями. Что-то не похоже, что люди перешли на сухари. Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится. В чём подвох?
Подвох в сохранении уровня жизни. У кассира из АТБ в Польше он как минимум не меняется, а скорее всего - вырастает. У IT-ника он с большой вероятностью падает. Но если орда попрет, как обещают - все изменится.
Интересно обратили ли вы внимание в Австрии, на то какие там ухоженные пенсионеры, в чем одеты например. Будучи в Вене, этим летом, я особенно это заметил. А теперь вспомните как они выглядят в Киеве... Такое впечатление, что многие донашивают вещи из советских комиссионок. Про уровень жизни в стране надо начинать говорить с них, а не айтишников.
В Швеції пенси також добрячі.
Тут зібралась специфічна публіка. Яка вважає, якщо багато разів сказати "халва!", то в роті стане солодко!