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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10287102881028910290>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:06

Все буде добре!©

  Faceless написав:
Успіх написав:Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами ;)

Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою :idea:

Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем

Нікуди вони особливо не перекочують, левову частку витратять на життя, якусь техніку, авто, і тільки трошки може заощадять на чорний день. Та й "доступна іпотека" буде реально доступна ну може парі тисяч сімей, в кращому випадку

Зразу уточню, що я маю на увазі Успіхів, які мають 112К/міс, а не Долярчиків з 44К/міс))
І, я вже писав, і знову повторюся - що, дивлячись довкола/по своїй команді, то бачу/чую таке:
~10-15% купили/або ще підбирають собі авто
~10-15% дозавершують розпочаті раніше ремонти(керують цим їхні дружини)
А всі решта 70-80% - тупо скирдують долари!(і в більшості випадків - долари купують їхні дружини просто/тупо в обмінках)
Нехай на прожиття/підтримання сім'ї витрачають 10-20К - решта йде в скирду :idea:
Тож, беріть калькулятор і рахуйте))
✓Мали невеликі заначки раніше
✓+ до весни(краще, звичайно, щоб до зими війна завершилась нашою перемогою) але, рахуємо до весни...
✓+ решта добираємо іпотекою...

Тож, тисяч 200-300 солдат/їх сімей - думаю скористаються "доступною іпотекою"...
(Ну і звичайно, майже все військове начальство - теж можна доплюсовувати сюди ж)
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:11

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Andrey2512 написав:З жовтня якщо ядеркой не влупять, то буде іпотека під 3% для військових і т.д. Щось я не ризикую поки що фіксувати цін іпотекою.

З жовтня - лише одиниці полізуть в іпотеку!
А от основна маса полізе в неї ТІЛЬКИ після нашої перемоги!
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:17

  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?

Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:43

Еще один мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://www.facebook.com/reel/813438079 ... WDuG2&fs=e
Don't ask me for the best price!(c)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 16:56

  airmax78 написав:Еще один мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://www.facebook.com/reel/813438079 ... WDuG2&fs=e
Don't ask me for the best price!(c)


Меня нет в ФБ, можете вкратце рассказать "шотамуамерикосов?"
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:03

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:Подвох в сохранении уровня жизни. У кассира из АТБ в Польше он как минимум не меняется, а скорее всего - вырастает. У IT-ника он с большой вероятностью падает.
Но если орда попрет, как обещают - все изменится.

Интересно обратили ли вы внимание в Австрии, на то какие там ухоженные пенсионеры, в чем одеты например. Будучи в Вене, этим летом, я особенно это заметил. А теперь вспомните как они выглядят в Киеве... Такое впечатление, что многие донашивают вещи из советских комиссионок. Про уровень жизни в стране надо начинать говорить с них, а не айтишников.

Нет. Начинать надо с тех, кто генерит налоги для выплаты пенсий этим пенсионерам. Наша солидарная система обанкротилась. Удары по экономике в 2014 и 2022 гг очевидно тоже не добавляют нам благополучных пенсинеров. Поэтому благосостоянием пенсионеров нам с Австрией равняться глупо. Важно чтобы те, кто сегодня находятся в экономически активном возрасте получили максимальную свободу и возможности для развития в Украине. Чтобы когда они выйдут на пенсию - они были похожи на сегодняшних австрийских пенсионеров.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:06

  rjkz написав:
  airmax78 написав:Еще один мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://www.facebook.com/reel/813438079 ... WDuG2&fs=e
Don't ask me for the best price!(c)


Меня нет в ФБ, можете вкратце рассказать "шотамуамерикосов?"

Это все-таки надо видеть.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:10

  UA написав:
  airmax78 написав:UA Клевета! Я ни в каком не в батальоне - у меня даже звания воинского нет. Живу в пролетарском районе, езжу на метро и пригородной электричке как флай. Я - народ.

Как нету звания?
А полтосник?
Следующее сотник

Вот сейчас ранили меня в самое сердце. Пошел бы напился, но магазины в воскресенье не работают, а в ресторане - дорого.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:13

  roberto dark написав:
  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.

В спортзал, за штуку гривень в месяц ( около 20$ цена смешная конечно)), в который я записался народу ОЧЕНЬ мало. Незнаю какого он класса но сауна из карельской березы и бассейн со встречным течением присутствует. Был в новом огромном ЭПИЦЕНТРЕ, который недавно открылся на Днепровской набережной. Для таких масштабов людей тоже немного совсем, а в магазине плитки на Позняках сказали, что если сравнивать с продажами до войны, то сейчас у них тишина как на кладбище...

Що ж Ви так обламуєте ріелторів-новобудівців?)))
У них все в шоколаді, а Ви брехунців мордою об стіл?)))
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 17:15

  roberto dark написав:
  airmax78 написав:
  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?

Подвох в сохранении уровня жизни. У кассира из АТБ в Польше он как минимум не меняется, а скорее всего - вырастает. У IT-ника он с большой вероятностью падает.
Но если орда попрет, как обещают - все изменится.

Интересно обратили ли вы внимание в Австрии, на то какие там ухоженные пенсионеры, в чем одеты например. Будучи в Вене, этим летом, я особенно это заметил. А теперь вспомните как они выглядят в Киеве... Такое впечатление, что многие донашивают вещи из советских комиссионок. Про уровень жизни в стране надо начинать говорить с них, а не айтишников.

В Швеції пенси також добрячі.

Тут зібралась специфічна публіка.
Яка вважає, якщо багато разів сказати "халва!", то в роті стане солодко!

Є реальний Київ, і є Київ місцевих пустомель
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