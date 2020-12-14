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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 17:19
UA написав: beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
Вчора розмовляв з знайомою професоршою. Вона в Італії декілька місяців від війни ховалась.
В Італії оренда квартири (типу нашого облцентра) від 600 євро/міс, плюс комунальні 200 євро.
ЗП касира супермаркета - 700 євро.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:28
Frant написав: UA написав: beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
Вчора розмовляв з знайомою професоршою. Вона в Італії декілька місяців від війни ховалась.
В Італії оренда квартири (типу нашого облцентра) від 600 євро/міс, плюс комунальні 200 євро.
ЗП касира супермаркета - 700 євро.
То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:30
Успіх написав: Faceless написав: Успіх написав:
Вони всі, чи майже всі, після війни/нашої перемоги перекочують у доступну іпотеку - тоді, трошки ціни на нерухомість заграють новими барвами
Тому що, хто до 2022р складав... складав і ще багато років йому залишалось складати на квартиру... - то після війни/нашої перемоги, ці люди будуть мати вже на пів квартири, а то і на більшу її половину!
Тож, решту - доберуть собі іпотекою
Але, все одно, цінова категорія квартир 100К+, своїм попитом - пролітають, як фанера над Парижем
Нікуди вони особливо не перекочують, левову частку витратять на життя, якусь техніку, авто, і тільки трошки може заощадять
на чорний день. Та й "доступна іпотека" буде реально доступна ну може парі тисяч сімей, в кращому випадку
Зразу уточню, що я маю на увазі Успіхів, які мають 112К/міс, а не Долярчиків з 44К/міс))
І, я вже писав, і знову повторюся - що, дивлячись довкола/по своїй команді, то бачу/чую таке:
~10-15% купили/або ще підбирають собі авто
~10-15% дозавершують розпочаті раніше ремонти(керують цим їхні дружини)
А всі решта 70-80% - тупо скирдують долари!(і в більшості випадків - долари купують їхні дружини просто/тупо в обмінках)
Нехай на прожиття/підтримання сім'ї витрачають 10-20К - решта йде в скирду
Тож, беріть калькулятор і рахуйте))
✓Мали невеликі заначки раніше
✓+ до весни(краще, звичайно, щоб до зими війна завершилась нашою перемогою) але, рахуємо до весни...
✓+ решта добираємо іпотекою...
Тож, тисяч 200-300 солдат/їх сімей - думаю скористаються "доступною іпотекою"...
(Ну і звичайно, майже все військове начальство - теж можна доплюсовувати сюди ж)
А що з тих 112к, вони річ нестабільна, одного місяця є, іншого нема, тоетього тільки частково.
Хто до того оперував в рази меншим доходом - в переважній більшості так чи інакше збільшать споживання, закриваючи давно назрілі потреби, і тим паче навряд чи будуть при поточних цінах намагатися обмежити себе 10-20 кгрн витрат.
Ну якусь частину таки заощадять, але то масштаби накопичень на вартість авто, чим значна частина і скористається.
А щодо кількості... Які 200-300 тисяч? Та навіть якщо відкинути питання заощадженнь, ніхто не вкине стільки бюджетних грошей. 2-3 тисячі, максимум - можливо
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Додано: Нед 25 вер, 2022 17:36
Frant написав:
В Швеції пенси також добрячі.
Тут зібралась специфічна публіка.
Яка вважає, якщо багато разів сказати "халва!", то в роті стане солодко!
Є реальний Київ, і є Київ місцевих пустомель
Как все-таки Франт изменился с 2011 года. Можно сказать, с 2011 года, кроме ника от старого Франта ничего не осталось.
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