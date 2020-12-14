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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10288102891029010291

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 130
1. Не вище 500
15%
20
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 130
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:44

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  UA написав:Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.

Вчора розмовляв з знайомою професоршою. Вона в Італії декілька місяців від війни ховалась.
В Італії оренда квартири (типу нашого облцентра) від 600 євро/міс, плюс комунальні 200 євро.
ЗП касира супермаркета - 700 євро.

То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.


Люди живут другими интересами и не переймаються всякой куйней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:46

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Investor_K написав:Франт у Швеції?

Да, в Стокгольме - приехал за своей премией по экономии.
Причому саме економії, а не економіки

Флая не выпускают, вместо него поехал Франт.
Премия "золотая мивина".
Разыгрывается раз в столетие среди успешных владельцев чердаков и подвалов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Профессор Франт на Родину возвоащаться собирается?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:48

  airmax78 написав:
  Frant написав:В Швеції пенси також добрячі.

Тут зібралась специфічна публіка.
Яка вважає, якщо багато разів сказати "халва!", то в роті стане солодко!

Є реальний Київ, і є Київ місцевих пустомель

Как все-таки Франт изменился с 2011 года. Можно сказать, с 2011 года, кроме ника от старого Франта ничего не осталось.


Да, такое ощущение, что продал аккаунт и на вырученные деньги купил "хрущ у метро".

По выделенному.
Сейчас процитирую волания Франта, когда он узнал гдея .
"Бросил старых родителей, собаку, кошку, мышку погибать в Украине, а сам сбежал бросив недвигу, арендаторов, асенизаторов и антиперсператоров"
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:49

  Investor_K написав:Профессор Франт на Родину возвоащаться собирается?

Фуру с наградной мивиной из Швеции не выпускают. Независимая экспертиза никак не может определиться: наркота это или просто отходы целлюлозы.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:50

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  Investor_K написав:Франт у Швеції?

Да, в Стокгольме - приехал за своей премией по экономии.
Причому саме економії, а не економіки


Да, Шнобелевской.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 18:58

Re: Коли розпочнеться масова "доступна іпотека"?)))

  Faceless написав:А що з тих 112к, вони річ нестабільна, одного місяця є, іншого нема, тоетього тільки частково

Воно то так... але одні туди - другі сюди... а потім, можливо й навпаки... - але з пів року(мінімум) загалом побувають 300К+ солдат в зоні БД!
(+ не хочу чіпати тему про родичів загиблих, але якась частка і їх буде приймати участь в іпотеці)
  Faceless написав:якусь частину таки заощадять, але то масштаби накопичень на вартість авто, чим значна частина і скористається.

Ну, що я від побратимів довкола чую/бачу, то всі розглядають собі б/у машинку пригнану з Польщі за +/- 5К(ну може дехто на 7К дивиться максимум) - а це, всього лиш 2міс. в зоні БД(а, наприклад, ми - вже тут 5міс.)
  Faceless написав:А щодо кількості... Які 200-300 тисяч? Та навіть якщо відкинути питання заощадженнь, ніхто не вкине стільки бюджетних грошей. 2-3 тисячі, максимум - можливо

Тобто?
Якщо, наприклад, 200К солдат занесуть на перший внесок 50% (дехто і 30%, але дехто і 70%) - то що банки і держава не справиться видати їм ще 50% іпотеки на 20р?
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:03

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Еще один мастер-класс от ньюйоркских плиточников: https://www.facebook.com/reel/813438079 ... WDuG2&fs=e
Don't ask me for the best price!(c)


Меня нет в ФБ, можете вкратце рассказать "шотамуамерикосов?"

Это все-таки надо видеть.

Ну во первых там перенаправление идёт на инстаграмм, где меня тоже нет, но я увидел ролик
И сколько за такую укладку кабанчиком там платят? Оно сразу желтеет и отваливается или каденцию Трампа выдерживает? Почему клей так реденько нанесли?
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:25

  Frant написав:
  UA написав:
  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?

Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.

Вчора розмовляв з знайомою професоршою. Вона в Італії декілька місяців від війни ховалась.
В Італії оренда квартири (типу нашого облцентра) від 600 євро/міс, плюс комунальні 200 євро.
ЗП касира супермаркета - 700 євро.

профессорша из твоего алко-притона или из твоих запойных галлюцинаций?
beee
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