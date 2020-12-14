|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:44
airmax78 написав: Frant написав: UA написав:
Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
Вчора розмовляв з знайомою професоршою. Вона в Італії декілька місяців від війни ховалась.
В Італії оренда квартири (типу нашого облцентра) від 600 євро/міс, плюс комунальні 200 євро.
ЗП касира супермаркета - 700 євро.
То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
Люди живут другими интересами и не переймаються всякой куйней.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13746
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7170 раз.
- Подякували: 4236 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:46
Faceless написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Франт у Швеції?
Да, в Стокгольме - приехал за своей премией по экономии.
Причому саме економії, а не економіки
Флая не выпускают, вместо него поехал Франт.
Премия "золотая мивина".
Разыгрывается раз в столетие среди успешных владельцев чердаков и подвалов.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 3421 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:47
Профессор Франт на Родину возвоащаться собирается?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7781
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 795 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:48
airmax78 написав: Frant написав:
В Швеції пенси також добрячі.Тут
зібралась специфічна публіка.
Яка вважає, якщо багато разів сказати "халва!", то в роті стане солодко!
Є реальний Київ, і є Київ місцевих пустомель
Как все-таки Франт изменился с 2011 года. Можно сказать, с 2011 года, кроме ника от старого Франта ничего не осталось.
Да, такое ощущение, что продал аккаунт и на вырученные деньги купил "хрущ у метро".
По выделенному.
Сейчас процитирую волания Франта, когда он узнал гдея .
"Бросил старых родителей, собаку, кошку, мышку погибать в Украине, а сам сбежал бросив недвигу, арендаторов, асенизаторов и антиперсператоров"
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13746
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7170 раз.
- Подякували: 4236 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:49
Investor_K написав:
Профессор Франт на Родину возвоащаться собирается?
Фуру с наградной мивиной из Швеции не выпускают. Независимая экспертиза никак не может определиться: наркота это или просто отходы целлюлозы.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 3421 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:50
Faceless написав: airmax78 написав: Investor_K написав:
Франт у Швеції?
Да, в Стокгольме - приехал за своей премией по экономии.
Причому саме економії, а не економіки
Да, Шнобелевской.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13746
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7170 раз.
- Подякували: 4236 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Нед 25 вер, 2022 18:58
Faceless написав:
А що з тих 112к, вони річ нестабільна, одного місяця є, іншого нема, тоетього тільки частково
Воно то так... але одні туди - другі сюди... а потім, можливо й навпаки... - але з пів року(мінімум) загалом побувають 300К+ солдат в зоні БД!
(+ не хочу чіпати тему про родичів загиблих, але якась частка і їх буде приймати участь в іпотеці)
Faceless написав:
якусь частину таки заощадять, але то масштаби накопичень на вартість авто, чим значна частина і скористається.
Ну, що я від побратимів довкола чую/бачу, то всі розглядають собі б/у машинку пригнану з Польщі за +/- 5К(ну може дехто на 7К дивиться максимум) - а це, всього лиш 2міс. в зоні БД(а, наприклад, ми - вже тут 5міс.)
Faceless написав:
А щодо кількості... Які 200-300 тисяч? Та навіть якщо відкинути питання заощадженнь, ніхто не вкине стільки бюджетних грошей. 2-3 тисячі, максимум - можливо
Тобто?
Якщо, наприклад, 200К солдат занесуть на перший внесок 50% (дехто і 30%, але дехто і 70%) - то що банки і держава не справиться видати їм ще 50% іпотеки на 20р?
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 4001
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 164 раз.
- Подякували: 620 раз.
-
- Профіль
-
3
5
1
Додано: Нед 25 вер, 2022 19:03
airmax78 написав: rjkz написав:
Меня нет в ФБ, можете вкратце рассказать "шотамуамерикосов?"
Это все-таки надо видеть.
Ну во первых там перенаправление идёт на инстаграмм, где меня тоже нет, но я увидел ролик
И сколько за такую укладку кабанчиком там платят? Оно сразу желтеет и отваливается или каденцию Трампа выдерживает? Почему клей так реденько нанесли?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2570
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 251 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 вер, 2022 19:25
Frant написав: UA написав: beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
Например, кассиры, да - в каждой Zabke.
Тут один мент на слове меня ловит, я ещё раз напишу, что уехал обслуживающий персонал. В сторону Польши- очередь бусов с рабочими на 20 часов.
Врачи все здесь, например.
И я что-то не вижу пустующие мойки. Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.
Мне часто кажется, что большинство здесь не в Киеве находится.
В чём подвох?
Те кто попробовал вкус (условия и цену) аренды за рубежом, сидят в Киеве и не звиздят.
Вчора розмовляв з знайомою професоршою. Вона в Італії декілька місяців від війни ховалась.
В Італії оренда квартири (типу нашого облцентра) від 600 євро/міс, плюс комунальні 200 євро.
ЗП касира супермаркета - 700 євро.
профессорша из твоего алко-притона или из твоих запойных галлюцинаций?
-
beee
-
-
- Повідомлень: 971
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23115
|13073501
|
П'ят 23 вер, 2022 22:34
UA
|
|1111
|4898795
|
|
|3
|4331
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|