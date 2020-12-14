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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 19:43
beee написав: roberto dark написав: beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Спортзалы с премиум картами- полные. Эпицентры ломятся очередями.
В спортзал, за штуку гривень в месяц ( около 20$ цена смешная конечно)), в который я записался народу ОЧЕНЬ мало. Незнаю какого он класса но сауна из карельской березы и бассейн со встречным течением присутствует. Был в новом огромном ЭПИЦЕНТРЕ, который недавно открылся на Днепровской набережной. Для таких масштабов людей тоже немного совсем, а в магазине плитки на Позняках сказали, что если сравнивать с продажами до войны, то сейчас у них тишина как на кладбище...
новому нужно время. в действующих эпицентрах народу много.
средняя семья с премиум абонементом в спортлайф это около 60 тыс грн в год. плюс: занятия с тренером, кружки, групповые - это ещё столько же.
в приложении видно, что днём, например, в дрим таун - 300-500 человек.
у меня тренировки 4-5 дней в неделю. я хожу в тот клуб, куда получилось по ходу движения в городе, поэтому на какую-то небольшую объективность могу претендовать
Хожу в бассейн два раза в неделю, 2.5 евро за посещение. Вода 28 градусов.
Еще два раза в неделю футзал с местным клубом любителей - бесплатно.
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antey1969
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Додано: Нед 25 вер, 2022 19:47
Круто. Если не секрет, как называется? Или примерная локация, гляну так. Плавать в спортлайф по 4 человека на дорожке- совсем не ОК
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beee
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:04
я плаваю за 10 йоро за месяц
один на дорожке
очень не плохо
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:08
beee написав:
на Позняках сказали, что если сравнивать с продажами до войны, то сейчас у них тишина как на кладбище...
брешут
там не протолкнуться
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:08
beee написав:
Круто. Если не секрет, как называется? Или примерная локация, гляну так. Плавать в спортлайф по 4 человека на дорожке- совсем не ОК
DE
Вся Восточная Германия.
В любом городке от 20 тыс есть бассейн, и даже в некоторых селах покрупнее.
Местные любительские спорт-клубы зачастую бесплатные. Фитнес-клубы стоят порядка 600 евро в год.
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antey1969
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:40
beee написав:
Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
...
А куда им уезжать, если ограничения на выезд для подавляющего большинства.
Хоть куда по стране лишь бы не в Киеве ? Те кто выезжали конторами до начала войны - так и сидят за границей. Айтишников женского пола достаточно уехало и не вернулось.
Война уже полноценных 5 месяцев далеко от Киева и при этом удивительно, что в
Эпицентре люди покупки делают и в АТБ даже молоко и масло покупают, а не сухари ?
Какие-то странные вопросы и странные удивления.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 20:50
antey1969 написав: beee написав:
Круто. Если не секрет, как называется? Или примерная локация, гляну так. Плавать в спортлайф по 4 человека на дорожке- совсем не ОК
DE
Вся Восточная Германия.
В любом городке от 20 тыс есть бассейн, и даже в некоторых селах покрупнее.
Местные любительские спорт-клубы зачастую бесплатные. Фитнес-клубы стоят порядка 600 евро в год.
У меня в Баварии за 2 часа 2.50 евро.
Правда в основном 2-3 чел. на дорожке ну или после 6 вечера свободно.
Теплая водой только в басейне с джакузи, в плавательном довольно бодренько нужно плавать не то замерзнеш.
Уже дно или копаем дальше ?
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Хомякоид
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