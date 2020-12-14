Додано: Нед 25 вер, 2022 23:02

beee написав: На двух пунктах пропуска стоит несколько километров бусов с работягами мужиками. Очереди от 20 часов.

Сравнение АТБ и эпицентра - удивительно. Ремонт с последних денег не делают. Причём тут АТБ блин? На двух пунктах пропуска стоит несколько километров бусов с работягами мужиками. Очереди от 20 часов.Сравнение АТБ и эпицентра - удивительно. Ремонт с последних денег не делают. Причём тут АТБ блин?

Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.

Так наверное работяги едут работать и зарабатыватьчем здесь могут заработать ? И у них есть какие-то документы достаточные для выезда.А ИТ почему из Киева ехать, если контора здесь, работают частично удаленно, частично в офисе ?Эпицентр это гипермаркет в котором продается куча товара не имеющего к ремонтам никакого отношения. И если там есть покупатели это не значит что все они делают ремонты с пухлыми бюджетами от голых стен. Я в Новой Линии неделю назад покупал смеситель. Это априори означает что я ремонт делаю ?Ваши слова ? Я не сравниваю АТБ и Эпицентр. Люди работают, получают зп, тратят.В том же АТБ можно встретить крупных пузатых охранников, которые занимают почти весь проход между стеллажами), но это ж не значит что у них выросли доходы.