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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10290102911029210293>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 19:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Круто. Если не секрет, как называется? Или примерная локация, гляну так. Плавать в спортлайф по 4 человека на дорожке- совсем не ОК
beee
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:08

  beee написав:Круто. Если не секрет, как называется? Или примерная локация, гляну так. Плавать в спортлайф по 4 человека на дорожке- совсем не ОК

DE
Вся Восточная Германия.
В любом городке от 20 тыс есть бассейн, и даже в некоторых селах покрупнее.
Местные любительские спорт-клубы зачастую бесплатные. Фитнес-клубы стоят порядка 600 евро в год.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 20:40

  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
...


А куда им уезжать, если ограничения на выезд для подавляющего большинства.
Хоть куда по стране лишь бы не в Киеве ? Те кто выезжали конторами до начала войны - так и сидят за границей. Айтишников женского пола достаточно уехало и не вернулось.
Война уже полноценных 5 месяцев далеко от Киева и при этом удивительно, что в
Эпицентре люди покупки делают и в АТБ даже молоко и масло покупают, а не сухари ?
Какие-то странные вопросы и странные удивления.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  antey1969 написав:Хожу в бассейн два раза в неделю, 2.5 евро за посещение. Вода 28 градусов.

Взимку буде +13 )))
  Успіх написав:Тобто?
Якщо, наприклад, 200К солдат занесуть на перший внесок 50% (дехто і 30%, але дехто і 70%) - то що банки і держава не справиться видати їм ще 50% іпотеки на 20р?

Цікаво а іпотеку на другу сім'ю давати будуть?
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:16

  airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.

т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:22

  vladimir07 написав:
  beee написав:Интересно. Почему те, кто могут- из Киева не уезжают?
Почему айтишники здесь? У меня две квартиры снимают - не самые дешёвые.
Ещё одному- заканчиваем строительство дома.
...


А куда им уезжать, если ограничения на выезд для подавляющего большинства.
Хоть куда по стране лишь бы не в Киеве ? Те кто выезжали конторами до начала войны - так и сидят за границей. Айтишников женского пола достаточно уехало и не вернулось.
Война уже полноценных 5 месяцев далеко от Киева и при этом удивительно, что в
Эпицентре люди покупки делают и в АТБ даже молоко и масло покупают, а не сухари ?
Какие-то странные вопросы и странные удивления.


На двух пунктах пропуска стоит несколько километров бусов с работягами мужиками. Очереди от 20 часов.
Сравнение АТБ и эпицентра - удивительно. Ремонт с последних денег не делают. Причём тут АТБ блин?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 22:46

Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Востаннє редагувалось roberto dark в Нед 25 вер, 2022 23:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:02

  beee написав:На двух пунктах пропуска стоит несколько километров бусов с работягами мужиками. Очереди от 20 часов.
Сравнение АТБ и эпицентра - удивительно. Ремонт с последних денег не делают. Причём тут АТБ блин?

Так наверное работяги едут работать и зарабатывать больше чем здесь могут заработать ? И у них есть какие-то документы достаточные для выезда.
А ИТ почему из Киева ехать, если контора здесь, работают частично удаленно, частично в офисе ?

Эпицентр это гипермаркет в котором продается куча товара не имеющего к ремонтам никакого отношения. И если там есть покупатели это не значит что все они делают ремонты с пухлыми бюджетами от голых стен. Я в Новой Линии неделю назад покупал смеситель. Это априори означает что я ремонт делаю ?

Что-то не похоже, что люди перешли на сухари.

Ваши слова ? Я не сравниваю АТБ и Эпицентр. Люди работают, получают зп, тратят.
В том же АТБ можно встретить крупных пузатых охранников, которые занимают почти весь проход между стеллажами), но это ж не значит что у них выросли доходы.
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:10

  UA написав:
  airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.

т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Интересовался жильем там недавно. Например район типа Пенцинг на отшибе и 8 остановок от центра центра Вены стоит от 6500 евро за метр кв. Центр уже от 20 000, а элитная недвижимость 30-35 000 за метр квадратный. Но я вам скажу и на предпоследней станции метро там нааамного приятнее прогуливаться, чем возле киевского "тетриса".
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Повідомлення Додано: Нед 25 вер, 2022 23:19

  UA написав:
  airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.

т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.
PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/
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