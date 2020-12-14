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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 вер, 2022 23:27
roberto dark написав:
Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:30
roberto dark написав: UA написав: airmax78 написав:
То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене
и вы считаете что он плохо живет?
Интересовался жильем там недавно. Например район типа Пенцинг на отшибе и 8 остановок от центра центра Вены стоит от 6500 евро за метр кв. Центр уже от 20 000, а элитная недвижимость 30-35 000 за метр квадратный. Но я вам скажу и на предпоследней станции метро там нааамного приятнее прогуливаться, чем возле киевского "тетриса".
Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:32
airmax78 написав: roberto dark написав:
Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
Неизвестно сколько ещё продлится война, поэтому за время пока она там живёт подтянет немецкий( в школе что-то учила), на курсы бесплатные ходит, а там глядишь и официанткой станет + типы, и австрийский "хахарь" яйца подкатит ( девушка красивая 36 лет с одним спиногрызом), с квартиркой в спадщину за пол ляма. Типичный вариант даже без особых напрягов.
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Додано: Нед 25 вер, 2022 23:44
airmax78 написав:
Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.
В таком случае мой семейный австрийский люкс во Львове смотрелся бы ещё органичнее возле храма святого Штефана, по ещё большей цене, чем я даже писал. Но увы - ЛОКАЦИЯ и ещё раз локация. К сожалению это не Австрия, а Украина,Киев,война...Дальше всё как обычно. Падение цен, стагнация и т.д
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roberto dark
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