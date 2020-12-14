Додано: Пон 26 вер, 2022 05:21

airmax78 написав: roberto dark написав: Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну? Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?

Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально. Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.

С минималкой трудно жить везде или почти везде, но это не приговор.А если проблемы с языком, то есть рецепт - ехать в места, где большое украино/руско-язычное комьюнити.И еще момент - если есть востребованная специальность и ты высококлассный специалист, то не пропадещь нигде, если готов прикладывать чуть больше усилий чем прикладывает пересичный абориген.То есть, если местный пуи пинает, а ты реально работаешь, то ты будешь востребован. Если ты флексибл с расписанием, а местный работает с 9 до 5 и никогда в выходные - ты будешь востребован. ЧЕрез какое-то время с удивлением заметишь, что и язык проимпрувился и зарплата не меньше, чем у аборигена и нетворк разросся и ты уже можешь выбирать не пойти-ли куда-то в другое место, а работодатель нервно реагирует, когда ты случайно скажешь, что в округе нет нормальной мидлскул и надо что-то думать.На самом деле, человек, который ничего не умеет и не стремится качественно выполнять свою работу да еще и с изъянами как работник (типа несовершенный язык) мало кому нужен, его берут просто чтобы заткнуть дырку.Нормального или хорошего работника, в отличиии от Украины, будут удерживать всеми способами, если он будет адекватен в своих аппетитах. А если он еще и профессионально на своем месте, то проблем у него не будет, хоть и придется поначалу работать на низщих позициях, доказывая свои сильные стороны.