Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
roberto dark написав:Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?
Интересовался жильем там недавно. Например район типа Пенцинг на отшибе и 8 остановок от центра центра Вены стоит от 6500 евро за метр кв. Центр уже от 20 000, а элитная недвижимость 30-35 000 за метр квадратный. Но я вам скажу и на предпоследней станции метро там нааамного приятнее прогуливаться, чем возле киевского "тетриса".
Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.
roberto dark написав:Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
Неизвестно сколько ещё продлится война, поэтому за время пока она там живёт подтянет немецкий( в школе что-то учила), на курсы бесплатные ходит, а там глядишь и официанткой станет + типы, и австрийский "хахарь" яйца подкатит ( девушка красивая 36 лет с одним спиногрызом), с квартиркой в спадщину за пол ляма. Типичный вариант даже без особых напрягов.
airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.
В таком случае мой семейный австрийский люкс во Львове смотрелся бы ещё органичнее возле храма святого Штефана, по ещё большей цене, чем я даже писал. Но увы - ЛОКАЦИЯ и ещё раз локация. К сожалению это не Австрия, а Украина,Киев,война...Дальше всё как обычно. Падение цен, стагнация и т.д
airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?
Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами. PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/
1. Это очень хорошо, что у него есть спадщина. Это говорит о том, что в Австрии капиталы передаются по наследству. Даже единственная моя квартира по спадщине в Киеве подверглась попытке рейдерского захвата через попытку оформления посторонним лицом при содействии нотариуса Киевского нотариального округа. И только случайность позволила мне об этом вовремя узнать и мобилизировать все свои возможности чтобы отстоять свою собственность. 2. В Украине тоже далеко не все в состоянии купить недвижимость с текущих доходов или накоплений. Особенно учитывая регулярные банкопады и девалы и прочие негаразды, когда люди лишаются сбережений. 3. Доктор хомячков - обидно? Ну не берите близко к сердцу. Гинекологи и урологи не обижаются-же на "писькин доктор".
roberto dark написав:Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
С минималкой трудно жить везде или почти везде, но это не приговор. А если проблемы с языком, то есть рецепт - ехать в места, где большое украино/руско-язычное комьюнити. И еще момент - если есть востребованная специальность и ты высококлассный специалист, то не пропадещь нигде, если готов прикладывать чуть больше усилий чем прикладывает пересичный абориген. То есть, если местный пуи пинает, а ты реально работаешь, то ты будешь востребован. Если ты флексибл с расписанием, а местный работает с 9 до 5 и никогда в выходные - ты будешь востребован. ЧЕрез какое-то время с удивлением заметишь, что и язык проимпрувился и зарплата не меньше, чем у аборигена и нетворк разросся и ты уже можешь выбирать не пойти-ли куда-то в другое место, а работодатель нервно реагирует, когда ты случайно скажешь, что в округе нет нормальной мидлскул и надо что-то думать. На самом деле, человек, который ничего не умеет и не стремится качественно выполнять свою работу да еще и с изъянами как работник (типа несовершенный язык) мало кому нужен, его берут просто чтобы заткнуть дырку. Нормального или хорошего работника, в отличиии от Украины, будут удерживать всеми способами, если он будет адекватен в своих аппетитах. А если он еще и профессионально на своем месте, то проблем у него не будет, хоть и придется поначалу работать на низщих позициях, доказывая свои сильные стороны.
airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?
Интересовался жильем там недавно. Например район типа Пенцинг на отшибе и 8 остановок от центра центра Вены стоит от 6500 евро за метр кв. Центр уже от 20 000, а элитная недвижимость 30-35 000 за метр квадратный. Но я вам скажу и на предпоследней станции метро там нааамного приятнее прогуливаться, чем возле киевского "тетриса".
Київські "Тетріс", "Ярославів Град","Комфорт Таун" - священні дойні корови київських ріелторів-новобудівців. Це ідеальне житло, для богів. Які харчуються нектаром, літають на галактичних зорельотах і не можуть жити без скритних плінтусів і модних МОПів. На своїх розкішних вілах - ставлять діфавтомати в кожну дірку, і в кожній кімнаті чіпляють плазмовий ТВ 2х3 метри.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 26 вер, 2022 06:51, всього редагувалось 2 разів.
roberto dark написав:Ваша Франте знайома в бідну Італію поїхала, а треба було хоча би в ту ж богату Австрію, де проживає моя знайома, в шикарному австрійському будинку із мармуровими сходами та венеціанськими вітражами. Величезна квартира БЕЗКОШТОВНО ВКЛЮЧНО ІЗ КОМУНАЛЬЮ, біля метро, на дві сім'ї для українських біженців( бачив все на власні очі). При чому вона у Києві працювала косметологом від 1000$ зарплата і жила в своїй двушці на Русанівці. Тепер же "молиться" щоб війна не закінчилась і її не позбавили райського життя-буття у Відні. Не знаючи мови, навіть знайшла роботу помічницею офіціантки в дорогому ресторані за мізерні 7 євро в годину( половина зарплати отримує кешем в конверті). Якось каже по справах приїхала в Київ на пару днів. Враження просто бігти назад в Австрію не оглядуючись. А колись була в захваті після Кропивницького. І скільки таких ще буде після цієї війни? Думаєте вони повернуться в Україну?
Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
С минималкой трудно жить везде или почти везде, но это не приговор. А если проблемы с языком, то есть рецепт - ехать в места, где большое украино/руско-язычное комьюнити. И еще момент - если есть востребованная специальность и ты высококлассный специалист, то не пропадещь нигде, если готов прикладывать чуть больше усилий чем прикладывает пересичный абориген. То есть, если местный пуи пинает, а ты реально работаешь, то ты будешь востребован. Если ты флексибл с расписанием, а местный работает с 9 до 5 и никогда в выходные - ты будешь востребован. ЧЕрез какое-то время с удивлением заметишь, что и язык проимпрувился и зарплата не меньше, чем у аборигена и нетворк разросся и ты уже можешь выбирать не пойти-ли куда-то в другое место, а работодатель нервно реагирует, когда ты случайно скажешь, что в округе нет нормальной мидлскул и надо что-то думать. На самом деле, человек, который ничего не умеет и не стремится качественно выполнять свою работу да еще и с изъянами как работник (типа несовершенный язык) мало кому нужен, его берут просто чтобы заткнуть дырку. Нормального или хорошего работника, в отличиии от Украины, будут удерживать всеми способами, если он будет адекватен в своих аппетитах. А если он еще и профессионально на своем месте, то проблем у него не будет, хоть и придется поначалу работать на низщих позициях, доказывая свои сильные стороны.
В Україні до 24.02.2022 був величезний надлишок робочої сили. Особливо кваліфікованої Ще з радянської епохи. Тому ЗП були мінімальними. Зараз ситуація змінилась. Після війни зміниться ще більше. Знайти підготовленого інженера, математика, хіміка, фізика на ЗП 300 дол/міс - вже не вдастся.
airmax78 написав:Ну, такое. Из квартиры ее скоро попросят и что дальше? На минималку тут квартиру не снимешь. Без языка зарабатывать больше минималки - нереально.
С минималкой трудно жить везде или почти везде, но это не приговор. А если проблемы с языком, то есть рецепт - ехать в места, где большое украино/руско-язычное комьюнити. И еще момент - если есть востребованная специальность и ты высококлассный специалист, то не пропадещь нигде, если готов прикладывать чуть больше усилий чем прикладывает пересичный абориген. То есть, если местный пуи пинает, а ты реально работаешь, то ты будешь востребован. Если ты флексибл с расписанием, а местный работает с 9 до 5 и никогда в выходные - ты будешь востребован. ЧЕрез какое-то время с удивлением заметишь, что и язык проимпрувился и зарплата не меньше, чем у аборигена и нетворк разросся и ты уже можешь выбирать не пойти-ли куда-то в другое место, а работодатель нервно реагирует, когда ты случайно скажешь, что в округе нет нормальной мидлскул и надо что-то думать. На самом деле, человек, который ничего не умеет и не стремится качественно выполнять свою работу да еще и с изъянами как работник (типа несовершенный язык) мало кому нужен, его берут просто чтобы заткнуть дырку. Нормального или хорошего работника, в отличиии от Украины, будут удерживать всеми способами, если он будет адекватен в своих аппетитах. А если он еще и профессионально на своем месте, то проблем у него не будет, хоть и придется поначалу работать на низщих позициях, доказывая свои сильные стороны.
В Україні до 24.02.2022 був величезний надлишок робочої сили. Особливо кваліфікованої Ще з радянської епохи. Тому ЗП були мінімальними. Зараз ситуація змінилась. Після війни зміниться ще більше. Знайти підготовленого інженера, математика, хіміка, фізика на ЗП 300 дол/міс - вже не вдастся.
Власне зараз перебуваю на обліку на біржі праці, чекаю коли запропонують >ніж 300$.Бо наразі всі пропозиції тільки на мінімалку🤷♂️