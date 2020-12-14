Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?
Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами. PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/
1. Это очень хорошо, что у него есть спадщина. Это говорит о том, что в Австрии капиталы передаются по наследству. Даже единственная моя квартира по спадщине в Киеве подверглась попытке рейдерского захвата через попытку оформления посторонним лицом при содействии нотариуса Киевского нотариального округа. И только случайность позволила мне об этом вовремя узнать и мобилизировать все свои возможности чтобы отстоять свою собственность. 2. В Украине тоже далеко не все в состоянии купить недвижимость с текущих доходов или накоплений. Особенно учитывая регулярные банкопады и девалы и прочие негаразды, когда люди лишаются сбережений. 3. Доктор хомячков - обидно? Ну не берите близко к сердцу. Гинекологи и урологи не обижаются-же на "писькин доктор".
airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.
т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?
Интересовался жильем там недавно. Например район типа Пенцинг на отшибе и 8 остановок от центра центра Вены стоит от 6500 евро за метр кв. Центр уже от 20 000, а элитная недвижимость 30-35 000 за метр квадратный. Но я вам скажу и на предпоследней станции метро там нааамного приятнее прогуливаться, чем возле киевского "тетриса".
Київські "Тетріс", "Ярославів Град","Комфорт Таун" - священні дойні корови київських ріелторів-новобудівців. Це ідеальне житло, для богів. Які харчуються нектаром, літають на галактичних зорельотах і не можуть жити без скритних плінтусів і модних МОПів. На своїх розкішних вілах - ставлять діфавтомати в кожну дірку, і в кожній кімнаті чіпляють плазмовий ТВ 2х3 метри.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 26 вер, 2022 06:51, всього редагувалось 2 разів.
Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.
Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.
Для этого не нужны дифференциальные уравнения , интегралы Стилтьеса, топология, теория вероятности матанализ и многое прочее, чему обучают математиков. Как минимум, я про мехмат КНУ