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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10288102891029010291

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 05:03

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.

т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.
PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/


1. Это очень хорошо, что у него есть спадщина. Это говорит о том, что в Австрии капиталы передаются по наследству. Даже единственная моя квартира по спадщине в Киеве подверглась попытке рейдерского захвата через попытку оформления посторонним лицом при содействии нотариуса Киевского нотариального округа. И только случайность позволила мне об этом вовремя узнать и мобилизировать все свои возможности чтобы отстоять свою собственность.
2. В Украине тоже далеко не все в состоянии купить недвижимость с текущих доходов или накоплений. Особенно учитывая регулярные банкопады и девалы и прочие негаразды, когда люди лишаются сбережений.
3. Доктор хомячков - обидно? Ну не берите близко к сердцу. Гинекологи и урологи не обижаются-же на "писькин доктор".
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 06:35

  roberto dark написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.

т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Интересовался жильем там недавно. Например район типа Пенцинг на отшибе и 8 остановок от центра центра Вены стоит от 6500 евро за метр кв. Центр уже от 20 000, а элитная недвижимость 30-35 000 за метр квадратный. Но я вам скажу и на предпоследней станции метро там нааамного приятнее прогуливаться, чем возле киевского "тетриса".

Київські "Тетріс", "Ярославів Град","Комфорт Таун" - священні дойні корови київських ріелторів-новобудівців.
Це ідеальне житло, для богів. Які харчуються нектаром, літають на галактичних зорельотах і не можуть жити без скритних плінтусів і модних МОПів. На своїх розкішних вілах - ставлять діфавтомати в кожну дірку, і в кожній кімнаті чіпляють плазмовий ТВ 2х3 метри.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 26 вер, 2022 06:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:
  Frant написав:математика

И где его знания применимы?

Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:53

  Bolt написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:математика

И где его знания применимы?

Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.

Для этого не нужны дифференциальные уравнения , интегралы Стилтьеса, топология, теория вероятности матанализ и многое прочее, чему обучают математиков. Как минимум, я про мехмат КНУ
Investor_K
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