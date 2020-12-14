Додано: Пон 26 вер, 2022 05:03

airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав: То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно. То как здесь выживают на минимальную зп - для меня загадка. Поэтому когда идешь, и невольно заглядываешь в окна местным - внутри квартир за 500К евро ты видишь отнюдь не дизайнерские ремонты. Кстати, квартира, которую я снимаю, принадлежит австрийцу, доктору-ветеринару. И он совсем еще недавно сам жил в этой квартире. Я вам скажу... Грустно.

т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет? т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартирыи вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.

PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/ Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника:

1. Это очень хорошо, что у него есть спадщина. Это говорит о том, что в Австрии капиталы передаются по наследству. Даже единственная моя квартира по спадщине в Киеве подверглась попытке рейдерского захвата через попытку оформления посторонним лицом при содействии нотариуса Киевского нотариального округа. И только случайность позволила мне об этом вовремя узнать и мобилизировать все свои возможности чтобы отстоять свою собственность.2. В Украине тоже далеко не все в состоянии купить недвижимость с текущих доходов или накоплений. Особенно учитывая регулярные банкопады и девалы и прочие негаразды, когда люди лишаются сбережений.3. Доктор хомячков - обидно? Ну не берите близко к сердцу. Гинекологи и урологи не обижаются-же на "писькин доктор".