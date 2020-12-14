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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10288102891029010291

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:53

  Bolt написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:математика

И где его знания применимы?

Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.

Для этого не нужны дифференциальные уравнения , интегралы Стилтьеса, топология, теория вероятности матанализ и многое прочее, чему обучают математиков. Как минимум, я про мехмат КНУ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:23

  Investor_K написав:
  Bolt написав:
  Investor_K написав:Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.

Для этого не нужны дифференциальные уравнения , интегралы Стилтьеса, топология, теория вероятности матанализ и многое прочее, чему обучают математиков. Как минимум, я про мехмат КНУ

Прогеры, которые програмируют более сложные вещи, чем игрушка для смартфона. Уровень - программы для посадки Старшипа или, что ближе для нас, вычисление траектории перехвата воздушной цели для стстемы ПВО.Разница между Стугной и Джавелином.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
  Faceless написав:А щодо кількості... Які 200-300 тисяч? Та навіть якщо відкинути питання заощадженнь, ніхто не вкине стільки бюджетних грошей. 2-3 тисячі, максимум - можливо

Тобто?
Якщо, наприклад, 200К солдат занесуть на перший внесок 50% (дехто і 30%, але дехто і 70%) - то що банки і держава не справиться видати їм ще 50% іпотеки на 20р?

Звісно не справиться. І мова не про банки, а про компенсації від держави, щомісяця, на багато років. І позичальники не потягнуть - бо на першому внеску все не закінчується, треба потім регулярно платити, а таких надбавок вже не буде, переважній більшості просто не дадуть іпотеку через те.
І не буде ні 30% ні тим паче 50% внеску у такої кількості УБД, не буде ні постійно таких надбавок, і просто неможливо, щоб так масово люди постійно скирдували, у всьому обмежуючи себе і сім'ю, при рості (тимчасовому) доходів - так чи інакше, а лише менша частка підвищеного доходу буде відкладатися, і 5-7 куо на автівку - це не "пару місяців виплат", а скоріше близько півроку скирдування.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:39

  airmax78 написав:
  UA написав:т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.
PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/

Обидно украинским докторам людей открывать эту ссылку.
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:43

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.
PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/

Обидно украинским докторам людей открывать эту ссылку.

Веб-сайт Феофании на немецком?! 😎😸
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:11

  airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.


А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?
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  #<1 ... 10288102891029010291
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