RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10289102901029110292>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 08:53

  Bolt написав:
  Investor_K написав:
  Frant написав:математика

И где его знания применимы?

Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.

Для этого не нужны дифференциальные уравнения , интегралы Стилтьеса, топология, теория вероятности матанализ и многое прочее, чему обучают математиков. Как минимум, я про мехмат КНУ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7782
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 795 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:23

  Investor_K написав:
  Bolt написав:
  Investor_K написав:Слишком широкий спектр применения, практически в любой сфере. Мне, например знания по математике пригодились, чтобы объяснить своему малробразованому соседу, который пашет на производстве металочерепицы, как проклятый и зарабатывает 9 кг/мес, почему так. Когда он показал листок, согласно которому вилка от - 20% плана (мин допустимая) до +30%(максимально возможная) . (План1800кв.м)оплачивается с разницей 100 с копейками гривен за смену. Короче путем нехитрых математических вычислений объяснил челу, что не стоит гробить здоровье за 2 с лишним штуки гривен в месяц. В селе живём, запросто халтурку найти можна за большие деньги.

Для этого не нужны дифференциальные уравнения , интегралы Стилтьеса, топология, теория вероятности матанализ и многое прочее, чему обучают математиков. Как минимум, я про мехмат КНУ

Прогеры, которые програмируют более сложные вещи, чем игрушка для смартфона. Уровень - программы для посадки Старшипа или, что ближе для нас, вычисление траектории перехвата воздушной цели для стстемы ПВО.Разница между Стугной и Джавелином.
Bolt
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Успіх написав:
  Faceless написав:А щодо кількості... Які 200-300 тисяч? Та навіть якщо відкинути питання заощадженнь, ніхто не вкине стільки бюджетних грошей. 2-3 тисячі, максимум - можливо

Тобто?
Якщо, наприклад, 200К солдат занесуть на перший внесок 50% (дехто і 30%, але дехто і 70%) - то що банки і держава не справиться видати їм ще 50% іпотеки на 20р?

Звісно не справиться. І мова не про банки, а про компенсації від держави, щомісяця, на багато років. І позичальники не потягнуть - бо на першому внеску все не закінчується, треба потім регулярно платити, а таких надбавок вже не буде, переважній більшості просто не дадуть іпотеку через те.
І не буде ні 30% ні тим паче 50% внеску у такої кількості УБД, не буде ні постійно таких надбавок, і просто неможливо, щоб так масово люди постійно скирдували, у всьому обмежуючи себе і сім'ю, при рості (тимчасовому) доходів - так чи інакше, а лише менша частка підвищеного доходу буде відкладатися, і 5-7 куо на автівку - це не "пару місяців виплат", а скоріше близько півроку скирдування.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 32004
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 7585 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:39

  airmax78 написав:
  UA написав:т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.
PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/

Обидно украинским докторам людей открывать эту ссылку.
UA
 
Повідомлень: 7203
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1649 раз.
Подякували: 1960 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 09:43

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:т.е. доктор хомячков имеет в собственности минимум две квартиры в Вене и вы считаете что он плохо живет?

Как минимум одна из этих двух квартир (та в которой я живу) - спадщина. А вторая - может быть спадщиной жены. Тут же демография очень грустная - такая же как у нас. У моей жены и ее сестры сейчас 4 квартиры. Ни одну они не купили сами.
PS Доктор хомячков звучит довольно обидно. Вот его клиника: https://www.vetklinikum.at/

Обидно украинским докторам людей открывать эту ссылку.

Веб-сайт Феофании на немецком?! 😎😸
Bolt
 
Повідомлень: 1336
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 10:11

  airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.


А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 30.01.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:15

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.


А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?

Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.
P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.
PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).
airmax78
 
Повідомлень: 40972
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5077 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:29

  airmax78 написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Это не совсем правда. В центре от 11куе за метр. На окраине - от 6 куе, да. На окраине здесь грустновато. Не капец-капец, как у нас, но тоже такое.. Тетрис в Вене смотрелся бы органично и стоил бы от 10куе за метр по самым скромным подсчетам.


А сколько стоит ориентировочно арендуемая квартира (ветеринара) и какова ее площадь и год постройки ?

Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.
P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.
PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).

Вы забыли добавить, что поменяли не за счет государства, городского бюджета или из депутатского предвыборного фонда, а собственникам выставили счета и не маленькие, кто не уплатил, на выход. Поэтому у них, не так, как у нас с благоустроем и инфраструктурой.
reus
 
Повідомлень: 3828
З нами з: 21.03.12
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:38

  reus написав:
  airmax78 написав:Тысяч 500 с оформлением. Год постройки 1951, но дом реконструирован в начале 2000х и о том что он построен в 1951 я узнал из базы данных - ни снаружи ни изнутри дома об этом не скажешь. Площадь квартиры 76 кв. м Планировка - была бы +/- норм, если бы не одна кривая комната с острым углом градусов 70, в который как раз становится кровать. Это капец, конечно. Кровать в остром угле. И дверные проемы 190 см - это вообще боль.
P.S. Кстати, а почему не скажешь - именно потому что тут никто балконы не колхозит. В итоге в 00х всем поменяли облицовку балконов на более современную, поменяли все окна в доме, утеплили, поштукатурили, покрасили, внутри сделали ремонт, заменили лифт и стало збс. А, еще во дворе выкопали подземный паркинг. Офигеть, конечно.
PPS У всех одинаковые двери и даже дверные ручки... Я такого даже у себя на этаже в Киеве не смог добиться (хотя там всего 4 квартиры и 2 из них делали ремонт одновременно со мной).

Вы забыли добавить, что поменяли не за счет государства, городского бюджета или из депутатского предвыборного фонда, а собственникам выставили счета и не маленькие, кто не уплатил, на выход. Поэтому у них, не так, как у нас с благоустроем и инфраструктурой.

Вот тут не скажу. Могла быть муниципальная программа, могла быть реконструкция из фонда реконструкции, накопленного обслуживающей компанией (BUWOG - он же один из крупнейших местных девелоперов) за период с 1951 по начало 00-х. У них же девала на 40-50% каждые 6-8 лет не происходит и девелоперы волнами не банкротятся. Сделано все очень неплохо - не на отыпись.
airmax78
 
Повідомлень: 40972
З нами з: 25.10.12
Подякував: 948 раз.
Подякували: 5077 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:40

reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11472
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1558 раз.
Подякували: 3421 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 10289102901029110292>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, antey1969 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2310, 2311, 2312
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23116 13074214
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 21:29
vladimir07
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1111 4898837
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 лип, 2022 13:34
mazurkevych
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4333
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (578)
26.09.2022 13:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.