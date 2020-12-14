antey1969 написав:reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.
Собственность, это не только права, а и обязанность. Собственность не заканчивается границами квартиры. Если это многоквартирный дом, то есть еще и общая неделимая собственность, которая должна обслуживаться за счет всех владельцев. Вы же, наверняка, будете возмущаться, если владельцу частного дома за счет города/государства, будут ремонтировать/менять крышу, фасад, окна, менять забор, плитку во дворе и т. д.? Так чем владелец частного дома отличается от владельца квартиры? И он тоже может быть бедным не сможет оплатить ремонт и получать субсидии. Мои родители, например пенсионеры, не копейки не получили от государства за замену окон, дверей, утепление фасада и т. д. Оплатил я расходы. Но чем они отличаются от пенсионеров владельцев квартиры, которые не должны платить за благоустройство, как вы утверждаете?