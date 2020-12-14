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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10289102901029110292

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 11:58

  antey1969 написав:reus
И давайте немного глубже пойдем.
Им выставили счета за благоустройство здания, потому что они банально могут без особых проблем их оплатить.
У нас же треть страны на субсидии, коммуналку самостоятельно оплатить не могут, ибо или еда, или коммуналка - одно из двух. Какие доп. счета могут быть в таком случае? Не надо сравнивать теплое с мягким.

Собственность, это не только права, а и обязанность. Собственность не заканчивается границами квартиры. Если это многоквартирный дом, то есть еще и общая неделимая собственность, которая должна обслуживаться за счет всех владельцев. Вы же, наверняка, будете возмущаться, если владельцу частного дома за счет города/государства, будут ремонтировать/менять крышу, фасад, окна, менять забор, плитку во дворе и т. д.? Так чем владелец частного дома отличается от владельца квартиры? И он тоже может быть бедным не сможет оплатить ремонт и получать субсидии. Мои родители, например пенсионеры, не копейки не получили от государства за замену окон, дверей, утепление фасада и т. д. Оплатил я расходы. Но чем они отличаются от пенсионеров владельцев квартиры, которые не должны платить за благоустройство, как вы утверждаете?
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 12:05

antey1969
И у них(уже вас) эти счета не через корбановские суды взыскивают с подменой данных в реестре собственников, а предлагают либо сразу с нехилой скидкой оплатить, что делает почти никто, либо дают рассрочку на херзнаскоко лет. Не под процент, как у нас "земляки" карты кредитные с окуенным кэшбеком и 92мя днями льготного периода впаривают, под 60% годовых и 6% обналички кредитных средств, а прсто а рассрочку. Хоть на 20 лет.
Вроде Гольдштейны всё те же - но память о крематориях сильна.
барабашов
 
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