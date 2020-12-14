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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 вер, 2022 18:32
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Давно с недвигой дел не имел...Набрал сегодня по объявлению...Нужно было по объекту одному узнать детали.Говорят-аукцион по объекту.Хозяин продавец так захотел продать с повышением.Это что за куйня такая?? Новый вид развода немногочисленных клиентов на рынке КРЖН?? Я с такой дичью первый раз сталкиваюсь..Мне вот интересно,это новая тенденция образовалась?? И как много людей в этом учавствует??Это нормально сейчас??? А то я по ходу наверное от жизни отстал.В стране война,цены слаживаются медленно но уверенно и тут...аукцион..Вместо старой доброй сделки,ага..сейчас,шнурки погладить....и побежать сражаться " с ветряными мельницами" Нема слов.Это на кого рассчитано??
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:25
Такой метод продаж присутствует уже лет 7-8. Не скажу что он сильно эффективен.
У всех как раз такая же реакция как у вас - А что это за куйня?
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