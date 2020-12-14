Додано: Пон 26 вер, 2022 22:15

Я намагався покращити житлові умови якраз минулої зими в середині січня. І потрапив на таку схему. Сподобалася квартира біля НАУ (Донця) у новому будинку з шикарним видом на парк Відрадний та Мамаєву слободу, але без ремонту. Просто підходила під умови іпотеки з компенсацією від держави. Думав спочатку візьму нову квартиру, а потім продам уже стару як зроблю ремонт і можна буде переїхати.Ціну виставили 55 тис, якщо пам'ятаю, 1к зі зручним квадратним плануванням. По телефону сказали, що у них показ по суботам, я особливо не поспішав, тому домовився аж через суботу. Коли прийшов, то виявилося, що на перегляд у мене 15 хвилин і цілий день розписаний для інших таких посіпак. А в кінці сказали поставте свою ціну у блокнот напротив свого прізвища і у кого вища ціна, той і купить. Я зразу зрозумів, що потратив дарма свій час на такий цирк і поставив ціну вже меншу, ніж була в блокноті - 57 тис.А вони мені ще позвонили ввечері і сказали, що перемогла ціна у 59 тис. І чи не збираюся я позмагатися далі за квартиру. Мене чуть не стошнило від такого "змагання". Адже якщо покупець з ціною 59 тис. виграв, то чого ви ще обзвонюєте людей? Ну він же виграв ваш "аукціон", то йому і продавайте. Або чого тоді організовуєте аукціон (лохотрон) ще багато субот після того? То який це аукціон, це довготривале очікування лоха, якому ще й штучно створюють видимість ажіотажу (там черга реально, один заходить інший виходть). Адже я приїхав дивитися на квартиру в 55 тис. (ще й планував торгуватися), якщо б я знав що вона дорожча, то вибирав би поміж інших варіантів і не гаяв свій час у вихідний день, наприклад, дивився б вже з ремонтом або у кращому місці і т.п.А, згадав чим ще "підкупили", чому й приїхав на оглядини - "Без комісії для покупця"!!!І в телефонній розмові, і в об'яві було так розмито написано, що я думав іду на оглядини і торг зразу із власником. А для іпотеки це дуже важливо, бо точна сума прораховується і саме на неї виносить рішення кредитний комітет