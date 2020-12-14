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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 26 вер, 2022 18:32
Давно с недвигой дел не имел...Набрал сегодня по объявлению...Нужно было по объекту одному узнать детали.Говорят-аукцион по объекту.Хозяин продавец так захотел продать с повышением.Это что за куйня такая?? Новый вид развода немногочисленных клиентов на рынке КРЖН?? Я с такой дичью первый раз сталкиваюсь..Мне вот интересно,это новая тенденция образовалась?? И как много людей в этом учавствует??Это нормально сейчас??? А то я по ходу наверное от жизни отстал.В стране война,цены слаживаются медленно но уверенно и тут...аукцион..Вместо старой доброй сделки,ага..сейчас,шнурки погладить....и побежать сражаться " с ветряными мельницами" Нема слов.Это на кого рассчитано??
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osafly
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:25
osafly написав:
Давно с недвигой дел не имел...Набрал сегодня по объявлению...Нужно было по объекту одному узнать детали.Говорят-аукцион по объекту.Хозяин продавец так захотел продать с повышением.Это что за куйня такая?? Новый вид развода немногочисленных клиентов на рынке КРЖН?? Я с такой дичью первый раз сталкиваюсь..Мне вот интересно,это новая тенденция образовалась?? И как много людей в этом учавствует??Это нормально сейчас??? А то я по ходу наверное от жизни отстал.В стране война,цены слаживаются медленно но уверенно и тут...аукцион..Вместо старой доброй сделки,ага..сейчас,шнурки погладить....и побежать сражаться " с ветряными мельницами" Нема слов.Это на кого рассчитано??
Такой метод продаж присутствует уже лет 7-8. Не скажу что он сильно эффективен.
У всех как раз такая же реакция как у вас - А что это за куйня?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 21:27
UA написав: osafly написав:
Давно с недвигой дел не имел...Набрал сегодня по объявлению...Нужно было по объекту одному узнать детали.Говорят-аукцион по объекту.Хозяин продавец так захотел продать с повышением.Это что за куйня такая?? Новый вид развода немногочисленных клиентов на рынке КРЖН?? Я с такой дичью первый раз сталкиваюсь..Мне вот интересно,это новая тенденция образовалась?? И как много людей в этом учавствует??Это нормально сейчас??? А то я по ходу наверное от жизни отстал.В стране война,цены слаживаются медленно но уверенно и тут...аукцион..Вместо старой доброй сделки,ага..сейчас,шнурки погладить....и побежать сражаться " с ветряными мельницами" Нема слов.Это на кого рассчитано??
Такой метод продаж присутствует уже лет 7-8. Не скажу что он сильно эффективен.
У всех как раз такая же реакция как у вас - А что это за куйня?
Так это что,в назначенный час сходятся лохи + засланные риэлторами или хозяевами разводилы и начинается циркова выстава,кто самый ипанутый из лохов и кто готов больше всего "полинять" за просто так??? В моем представлении-это выглядит именно так.Если человек продает-он знает чего хочет.Если не продает-значит не продает...Выглядит такого рода продажа как то дико,если честно,с элементами шулерства и наипоса для умственно отсталого и необычайно доверчивого потенциального клиента. За свои деньги учавствовать во всем этом....У меня даже слов нет... Риелторы реально "гении"
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Додано: Пон 26 вер, 2022 21:56
osafly написав: UA написав: osafly написав:
Давно с недвигой дел не имел...Набрал сегодня по объявлению...Нужно было по объекту одному узнать детали.Говорят-аукцион по объекту.Хозяин продавец так захотел продать с повышением.Это что за куйня такая?? Новый вид развода немногочисленных клиентов на рынке КРЖН?? Я с такой дичью первый раз сталкиваюсь..Мне вот интересно,это новая тенденция образовалась?? И как много людей в этом учавствует??Это нормально сейчас??? А то я по ходу наверное от жизни отстал.В стране война,цены слаживаются медленно но уверенно и тут...аукцион..Вместо старой доброй сделки,ага..сейчас,шнурки погладить....и побежать сражаться " с ветряными мельницами" Нема слов.Это на кого рассчитано??
Такой метод продаж присутствует уже лет 7-8. Не скажу что он сильно эффективен.
У всех как раз такая же реакция как у вас - А что это за куйня?
Так это что,в назначенный час сходятся лохи + засланные риэлторами или хозяевами разводилы и начинается циркова выстава,кто самый ипанутый из лохов и кто готов больше всего "полинять" за просто так??? В моем представлении-это выглядит именно так.Если человек продает-он знает чего хочет.Если не продает-значит не продает...Выглядит такого рода продажа как то дико,если честно,с элементами шулерства и наипоса для умственно отсталого и необычайно доверчивого потенциального клиента. За свои деньги учавствовать во всем этом....У меня даже слов нет... Риелторы реально "гении"
Ігноруйте подібну клоунаду, та й годі.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 22:04
osafly написав: UA написав: osafly написав:
Давно с недвигой дел не имел...Набрал сегодня по объявлению...Нужно было по объекту одному узнать детали.Говорят-аукцион по объекту.Хозяин продавец так захотел продать с повышением.Это что за куйня такая?? Новый вид развода немногочисленных клиентов на рынке КРЖН?? Я с такой дичью первый раз сталкиваюсь..Мне вот интересно,это новая тенденция образовалась?? И как много людей в этом учавствует??Это нормально сейчас??? А то я по ходу наверное от жизни отстал.В стране война,цены слаживаются медленно но уверенно и тут...аукцион..Вместо старой доброй сделки,ага..сейчас,шнурки погладить....и побежать сражаться " с ветряными мельницами" Нема слов.Это на кого рассчитано??
Такой метод продаж присутствует уже лет 7-8. Не скажу что он сильно эффективен.
У всех как раз такая же реакция как у вас - А что это за куйня?
Так это что,в назначенный час сходятся лохи + засланные риэлторами или хозяевами разводилы и начинается циркова выстава,кто самый ипанутый из лохов и кто готов больше всего "полинять" за просто так??? В моем представлении-это выглядит именно так.Если человек продает-он знает чего хочет.Если не продает-значит не продает...Выглядит такого рода продажа как то дико,если честно,с элементами шулерства и наипоса для умственно отсталого и необычайно доверчивого потенциального клиента. За свои деньги учавствовать во всем этом....У меня даже слов нет... Риелторы реально "гении"
Нет. Покупатели приходят в разное время.
"Торги" происходят в телефонном режиме.
Честного аукциона там естественно не будет.
Цель - притянуть на просмотр как можно большее количество потенциальных покупателей за короткий срок.
В аренде такой метод тоже успешно применяют.
Если видите обяву хорошей квартиры ниже рынка - там не всё так просто.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 22:15
osafly
Я намагався покращити житлові умови якраз минулої зими в середині січня. І потрапив на таку схему. Сподобалася квартира біля НАУ (Донця) у новому будинку з шикарним видом на парк Відрадний та Мамаєву слободу, але без ремонту. Просто підходила під умови іпотеки з компенсацією від держави. Думав спочатку візьму нову квартиру, а потім продам уже стару як зроблю ремонт і можна буде переїхати.
Ціну виставили 55 тис, якщо пам'ятаю, 1к зі зручним квадратним плануванням. По телефону сказали, що у них показ по суботам, я особливо не поспішав, тому домовився аж через суботу. Коли прийшов, то виявилося, що на перегляд у мене 15 хвилин і цілий день розписаний для інших таких посіпак. А в кінці сказали поставте свою ціну у блокнот напротив свого прізвища і у кого вища ціна, той і купить. Я зразу зрозумів, що потратив дарма свій час на такий цирк і поставив ціну вже меншу, ніж була в блокноті - 57 тис.
А вони мені ще позвонили ввечері і сказали, що перемогла ціна у 59 тис. І чи не збираюся я позмагатися далі за квартиру. Мене чуть не стошнило від такого "змагання". Адже якщо покупець з ціною 59 тис. виграв, то чого ви ще обзвонюєте людей? Ну він же виграв ваш "аукціон", то йому і продавайте. Або чого тоді організовуєте аукціон (лохотрон) ще багато субот після того? То який це аукціон, це довготривале очікування лоха, якому ще й штучно створюють видимість ажіотажу (там черга реально, один заходить інший виходть). Адже я приїхав дивитися на квартиру в 55 тис. (ще й планував торгуватися), якщо б я знав що вона дорожча, то вибирав би поміж інших варіантів і не гаяв свій час у вихідний день, наприклад, дивився б вже з ремонтом або у кращому місці і т.п.
А, згадав чим ще "підкупили", чому й приїхав на оглядини - "Без комісії для покупця"!!!
І в телефонній розмові, і в об'яві було так розмито написано, що я думав іду на оглядини і торг зразу із власником. А для іпотеки це дуже важливо, бо точна сума прораховується і саме на неї виносить рішення кредитний комітет
Востаннє редагувалось The_Rebel
в Пон 26 вер, 2022 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 22:21
Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 22:53
The_Rebel и UA
Подробно так все описали.Спасибо парни.Это реально какой то идиотизм и выворачивание мозгов людям.Поучительная история.Ничего не скажешь.Напиши свою цену в блокнот..Реальный цирк
Все понятно.
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Додано: Пон 26 вер, 2022 23:48
Andrey2512 написав:
Зимой спрос будет ещё больше. Цены взлетят 😁👍
Оно ж так всегда: в воюющей стране зимой дорожает всё.
Это мне так знакомый говорит: зимой доллар упадет, ведть все побегут за подарками и будут баксы менять. А ещё аграрии скинут доллары за проданный товар.
Я и офигел: это точно про 2022 год?)
До зимы станет ясно, чем закончится война Путина. У него уже кроме ядерного оружия больше козырей не осталось в рукаве.
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