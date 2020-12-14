Не верят здесь ВСУ. А воздастся каждому по вере его. И религия здесь - КЖРН
Всё нормально будет - вектор уже обозначился. Удивительно тонко народ реагирует звонками и просмотрами
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не верят здесь ВСУ. А воздастся каждому по вере его. И религия здесь - КЖРН
Всё нормально будет - вектор уже обозначился. Удивительно тонко народ реагирует звонками и просмотрами
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:32
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:50
Отрицательно опустился. Тьфу Тьфу.
Но дают не 190, а 160 = положительно упала.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:13
Ти ж за легендою, пишеш нам з Польщі.
Може, відкриєш Лун.уа і подивишся реальну ситуацію?
За кількостю споживачів Макдональдса і траєкторії польоту горобців (як древні оракули) - прогнози не робиш, часом, "фізик-теоретик"?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 вер, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:16
Ціна ремонту вже не грає жодної ролі.
За скільки дають, за стільки й треба продавати.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - нормально для нинішніх умов.
Не варто звертати увагу на шум від ріелторів-новобудівців. Їх слова зараз - як тріск хвороста в палаючому багатті
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