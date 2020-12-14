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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10286102871028810289

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не верят здесь ВСУ. А воздастся каждому по вере его. И религия здесь - КЖРН
Всё нормально будет - вектор уже обозначился. Удивительно тонко народ реагирует звонками и просмотрами
beee
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:32

  Frant написав:
  airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?

Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку - не більше 100 000 .

Это реальная цена его ремонта скрытыми плинтусАми?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:50

Отрицательно опустился. Тьфу Тьфу.
Но дают не 190, а 160 = положительно упала.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:13

  beee написав:Не верят здесь ВСУ. А воздастся каждому по вере его. И религия здесь - КЖРН
Всё нормально будет - вектор уже обозначился. Удивительно тонко народ реагирует звонками и просмотрами


Ти ж за легендою, пишеш нам з Польщі.
Може, відкриєш Лун.уа і подивишся реальну ситуацію?
За кількостю споживачів Макдональдса і траєкторії польоту горобців (як древні оракули) - прогнози не робиш, часом, "фізик-теоретик"?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 27 вер, 2022 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:16

  барабашов написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?

Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку - не більше 100 000 .

Это реальная цена его ремонта скрытыми плинтусАми?

Ціна ремонту вже не грає жодної ролі.
За скільки дають, за стільки й треба продавати.
Квартира з євроремонтом за ціною євроремонта - нормально для нинішніх умов.
Не варто звертати увагу на шум від ріелторів-новобудівців. Їх слова зараз - як тріск хвороста в палаючому багатті
Frant
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