|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 10:50
Отрицательно опустился. Тьфу Тьфу.
Но дают не 190, а 160 = положительно упала.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 974
- З нами з: 26.11.19
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:25
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2082 раз.
- Подякували: 1859 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:40
sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 3835
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 330 раз.
- Подякували: 1084 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:43
Frant написав: airmax78 написав:
Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку - не більше 100 000 .
Не треба заздрити. Я вже й сам заздрю тій щасливій заможній родині, яка оселиться в цьому гніздечку.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40986
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5078 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:46
sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40986
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5078 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:51
reus написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
я пока о временных (ожидаеммых
)перебоях с э/э, по типу веерных отключений и аварий. Коллапс пока не рассматриваю, потому что в этом случае на вашей дачке будет жить/греться население парадного, притом скорее всего не вашего.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6960
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 2082 раз.
- Подякували: 1859 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 11:54
reus написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
Учитывая стоимость всего этого... Получается недвижимость в Европе и даже в хорошей стране... Интересно какой процент в стране сейчас считает выгоду продажи здесь и покупки там?
Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
-
Setsib
-
-
- Повідомлень: 19
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:01
sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
3к квартири!
Третя кімната - як дров'яний сарай
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23007
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2418 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:02
Setsib написав: reus написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
Интересно какой процент в стране сейчас считает выгоду продажи здесь и покупки там?
Отправлено с моего GM1910 через Tapatalk
Этим занимаются только слабохарактерные паникеры. Таким не место в прекрасной Украине будущего.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40986
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 5078 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:02
airmax78 написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!
Саме тому ти втік у Австрію?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23007
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1464 раз.
- Подякували: 2418 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23116
|13074922
|
|
|1111
|4898893
|
|
|3
|4335
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|