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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10287102881028910290>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 10:50

Отрицательно опустился. Тьфу Тьфу.
Но дают не 190, а 160 = положительно упала.
beee
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:40

  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:
  airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?

Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку - не більше 100 000 .

Не треба заздрити. Я вже й сам заздрю тій щасливій заможній родині, яка оселиться в цьому гніздечку.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:46

  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:51

  reus написав:
  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.

я пока о временных (ожидаеммых :( )перебоях с э/э, по типу веерных отключений и аварий. Коллапс пока не рассматриваю, потому что в этом случае на вашей дачке будет жить/греться население парадного, притом скорее всего не вашего.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 11:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

reus написав:
  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
Учитывая стоимость всего этого... Получается недвижимость в Европе и даже в хорошей стране... Интересно какой процент в стране сейчас считает выгоду продажи здесь и покупки там?

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Setsib
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:01

  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

3к квартири!
Третя кімната - як дров'яний сарай
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:02

  Setsib написав:
reus написав:
  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
Интересно какой процент в стране сейчас считает выгоду продажи здесь и покупки там?

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Этим занимаются только слабохарактерные паникеры. Таким не место в прекрасной Украине будущего.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 12:02

  airmax78 написав:
  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!

Саме тому ти втік у Австрію?
Frant
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