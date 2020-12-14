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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:04
airmax78 написав:
Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку більше 100 000 ніхто не дасть.
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Frant
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:04
Frant написав: airmax78 написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!
Саме тому ти втік у Австрію?
Я не втік, а організовано тимчасово перегруппувався разом із робочим місцем. I'll be back!
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:08
airmax78 написав: Frant написав: airmax78 написав:
Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!
Саме тому ти втік у Австрію?
Я не втік, а організовано тимчасово перегруппувався разом із робочим місцем. I'll be back!
Я би конфісковував би нерухомість у подібних кадрів-втікачів, на користь держави і ЗСУ.
Або ж викупав би її за державними цінами))))
За прозорим конкурсом, без прав зворотнього викупу бувшим власником. Тисяч за 5-10
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 27 вер, 2022 12:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:08
sequence написав:
я пока о временных (ожидаеммых )перебоях с э/э, по типу веерных отключений и аварий. Коллапс пока не рассматриваю, потому что в этом случае на вашей дачке будет жить/греться население парадного, притом скорее всего не вашего.
Естественно, если не дай Бог настанет форс-мажор, то в моем доме будут жить все близкие и дальние родственники, а вот с нежданными гостями вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. Когда многие уезжали в феврале 2022 года из Киева, то таких случаях, как вы прогнозируете не было, во всяком случае, мне не известны.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:38
Frant написав: airmax78 написав: Frant написав:
Саме тому ти втік у Австрію?
Я не втік, а організовано тимчасово перегруппувався разом із робочим місцем. I'll be back!
Я би конфісковував би нерухомість у подібних кадрів-втікачів, на користь держави і ЗСУ.
Або ж викупав би її за державними цінами))))
За прозорим конкурсом, без прав зворотнього викупу бувшим власником. Тисяч за 5-10
Франт, Вам бы на бік другої армії світу перейти - це ж вони саме заради цього сюди й пруть: щоб відновити радянський союз, а на перші пару років і військовий комунізм на свіжеотжатих територіях.
P.S. Тобто ще 5-10 куе у вас в загашнику залишилось... Зробимо відповідну відмітку напроти ваших об'єктів у "Сквотері". Ви ж десь їх повинні тримати, і явно не в банку.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:55
airmax78 написав:
..
Я не втік, а організовано тимчасово перегруппувався разом із робочим місцем. I'll be back!
тактическая перегруппировка! )) насколько я помню, так в сводках называют отступления ))
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:00
reus написав:
..вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. ..
уровень цивилизованности определяется уровнем гуманности и милосердия. Западная Европа не даст соврать. Зимой/весной тепло в домах было.
Вы не примете к себе посторонних женщин с детьми, коих в Киеве десятки/сотни тысяч, если пропадет надолго тепло, свет и вода?
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:12
sequence написав: reus написав:
..вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. ..
уровень цивилизованности определяется уровнем гуманности и милосердия. Западная Европа не даст соврать. Зимой/весной тепло в домах было.
Вы не примете к себе посторонних женщин с детьми, коих в Киеве десятки/сотни тысяч, если пропадет надолго тепло, свет и вода?
Конечно приму, если будет место. Более того, в моем доме какое-то время жили переселенцы, причем бесплатно.
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reus
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:16
airmax78 написав: Frant написав: Frant написав:
Саме тому ти втік у Австрію?
Я би конфісковував би нерухомість у подібних кадрів-втікачів, на користь держави і ЗСУ.
Або ж викупав би її за державними цінами))))
За прозорим конкурсом, без прав зворотнього викупу бувшим власником. Тисяч за 5-10
Франт, Вам бы на бік другої армії світу перейти - це ж вони саме заради цього сюди й пруть: щоб відновити радянський союз, а на перші пару років і військовий комунізм на свіжеотжатих територіях.
P.S. Тобто ще 5-10 куе у вас в загашнику залишилось... Зробимо відповідну відмітку напроти ваших об'єктів у "Сквотері". Ви ж десь їх повинні тримати, і явно не в банку.
А Америці,Ізраїлю, в будь якій цивілізованій країні - військовозобов'язаний не має права тікати від воєнкомату, від призову.
У вас, нешановний, виходить так - нехай за вашу нерухомість воюють і вмирають хтось, якісь умовні долярчики.
А ви пересидите війну в Австрії, в квартирі епохи імператора Франца Іосифа. Потім повернеиесь і будете розказувати, що ви там працювали.
Так війну ми не виграємо.
Потрібно конфісковувати нерухомість у таких втікачів.
Можна віддавати її бійцям Іноземного легіону.
Уявляєте, скільки можна набрати добровольців з Єгипту (православних кортів), якщо вони будуть знати, за що воюють?
Таких втікачів,як ви, десятки тисяч.
Десятки тисяч готових квартир для бійців ЗСУ!
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 27 вер, 2022 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:17
airmax78 написав:
Франт, Вам бы на бік другої армії світу перейти - це ж вони саме заради цього сюди й пруть: щоб відновити радянський союз, а на перші пару років і військовий комунізм на свіжеотжатих територіях.
Методи у франта бандерівські, а з огляду на буремні часи - загальноприйнятні.
Ви дивиться там, вас ще у фільтраційні табори до хороших руських інтернують, після війни розберуться
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