Додано: Вів 27 вер, 2022 14:13

smdtranz написав: rjkz



слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.

и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.

остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.



то ли с продажи поснимали, то ли еще что слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.то ли с продажи поснимали, то ли еще что

Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".