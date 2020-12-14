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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 12:04
Frant написав: airmax78 написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Киев - форпост западного мира на границе с Мордором. Гондор, можно сказать. Эльфы Средиземья и Гэндальф Белый - все придут нам на помощь. Электричеству в Киеве быть!!!
Саме тому ти втік у Австрію?
Я не втік, а організовано тимчасово перегруппувався разом із робочим місцем. I'll be back!
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Додано: Вів 27 вер, 2022 12:08
sequence написав:
я пока о временных (ожидаеммых )перебоях с э/э, по типу веерных отключений и аварий. Коллапс пока не рассматриваю, потому что в этом случае на вашей дачке будет жить/греться население парадного, притом скорее всего не вашего.
Естественно, если не дай Бог настанет форс-мажор, то в моем доме будут жить все близкие и дальние родственники, а вот с нежданными гостями вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. Когда многие уезжали в феврале 2022 года из Киева, то таких случаях, как вы прогнозируете не было, во всяком случае, мне не известны.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:00
reus написав:
..вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. ..
уровень цивилизованности определяется уровнем гуманности и милосердия. Западная Европа не даст соврать. Зимой/весной тепло в домах было.
Вы не примете к себе посторонних женщин с детьми, коих в Киеве десятки/сотни тысяч, если пропадет надолго тепло, свет и вода?
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Додано: Вів 27 вер, 2022 13:12
sequence написав: reus написав:
..вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. ..
уровень цивилизованности определяется уровнем гуманности и милосердия. Западная Европа не даст соврать. Зимой/весной тепло в домах было.
Вы не примете к себе посторонних женщин с детьми, коих в Киеве десятки/сотни тысяч, если пропадет надолго тепло, свет и вода?
Конечно приму, если будет место. Более того, в моем доме какое-то время жили переселенцы, причем бесплатно.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:13
smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.
Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.
Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.
Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".
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