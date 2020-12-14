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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 вер, 2022 13:12
sequence написав: reus написав:
..вы перегибаете, мы не рашка, а более цивилизованное общество. ..
уровень цивилизованности определяется уровнем гуманности и милосердия. Западная Европа не даст соврать. Зимой/весной тепло в домах было.
Вы не примете к себе посторонних женщин с детьми, коих в Киеве десятки/сотни тысяч, если пропадет надолго тепло, свет и вода?
Конечно приму, если будет место. Более того, в моем доме какое-то время жили переселенцы, причем бесплатно.
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reus
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Додано: Вів 27 вер, 2022 14:13
smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.
Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.
Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.
Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".
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Negotive
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:18
Negotive написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.
Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.
Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.
Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".
Как можно быть таким пессимистом?
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airmax78
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:37
reus написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
У вас и ветряк есть? Это же нееффективно и не окупается, про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже, они худо-бедно окупаются.
А твердотоп у вас основной? ведь дорого и много беготни, хотя если ээ не будет выручит, но достаточно иметь камин как разерв, а основным что-то менее хлопотное (ТН например)
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Sidus
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Додано: Вів 27 вер, 2022 15:39
Setsib написав: reus написав: sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
Учитывая стоимость всего этого... Получается недвижимость в Европе и даже в хорошей стране... Интересно какой процент в стране сейчас считает выгоду продажи здесь и покупки там?
Выгоды продажи здесь? Сейчас слово выгода и продажа вообще не совместимы: все, что продается - намного ниже того, что можно увидеть в обьявлениях и часто ниже себестоимости
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Sidus
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Додано: Вів 27 вер, 2022 16:59
airmax78 написав: Negotive написав: smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.
Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.
Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.
Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".
Как можно быть таким пессимистом?
Из за границы жизнь в Украине видится в розовых красках.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 17:30
Sidus написав:
У вас и ветряк есть? Это же нееффективно и не окупается, про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже, они худо-бедно окупаются.
А твердотоп у вас основной? ведь дорого и много беготни, хотя если ээ не будет выручит, но достаточно иметь камин как разерв, а основным что-то менее хлопотное (ТН например)
У меня нет задачи, чтобы что-то окупилось. Цель другая, полная автономия. Ставил еще до войны, т.к. часто пропадала э/э, меня это напрягало. У меня 3 фазы автомат на каждую 40А, т. е. приблизительно 25 кВт мощность на дом, плюс газ подведен, есть газовый котел, а твердотопливный как резервный. В подвале тушенки на три года
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Додано: Вів 27 вер, 2022 18:10
sequence написав:
Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все
Крім Ліпінки і старого фонду в центрі такого не знаю.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:02
BIGor написав: airmax78 написав:
Как можно быть таким пессимистом?
Из за границы жизнь в Украине видится в розовых красках.
Ну, тут тоже жизнь не сахар. Как Антея в загородные клубы на сосиски нас никто не приглашает и пиво с нами после игры в крикет не пьет. Чувствуем себя изгоями и отщепенцами.
Сейчас вся движуха - в Киеве. Весь мир смотрит на Украину. И я понимаю, что тяжело, что опасно для жизни, но вы живете в центре событий. А мы живем постоянно читая новости.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 19:08
airmax78 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Как можно быть таким пессимистом?
Из за границы жизнь в Украине видится в розовых красках.
Ну, тут тоже жизнь не сахар. Как Антея в загородные клубы на сосиски нас никто не приглашает и пиво с нами после игры в крикет не пьет. Чувствуем себя изгоями и отщепенцами.
Сейчас вся движуха - в Киеве. Весь мир смотрит на Украину. И я понимаю, что тяжело, что опасно для жизни, но вы живете в центре событий. А мы живем постоянно читая новости.
Эмиграция она такая...Особенно первая стадия (ностальгическая). Найдите себе какое-то увлечение что-ли..)
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roberto dark
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