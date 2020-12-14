Negotive написав:smdtranz написав:rjkz
слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.
то ли с продажи поснимали, то ли еще что
Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.
Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.
Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.
Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".
Это в каких домах вы жили, интересно, с туалетом по балкону во Львове??? Конечно они были когда-то, а вход по балкону часто есть и сейчас, в некоторых домах старого города. Но прежде чем об этом говорить, надо знать их специфику, а главное для кого они строились. Такие дома существовали не только во Львове, но и в той же Вене, просто в другом немного состоянии.(
Ещё вспомните и про польские и австрийские дома с "чёрным" входом для ПРИСЛУГИ со двора, ПРИ ЭТОМ ДЛЯ ПАНСТВА были огромные ПАРАДНЫЕ , роскошные подъезды ( иногда с атлантами у входа), в мраморе и венецианским стеклом.
P.S. И риски тоже разные кстати во Львове по сравнению с тем же Киевом особенно. Цена на аренду говорит обо всём. Во Львове ×2 от цены до войны, а в Киеве наоборот.