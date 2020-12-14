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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10288102891029010291

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:12

  Negotive написав:
  smdtranz написав:rjkz

слежу понемногу за рынком в указаной ценовой категории.
и если в июне-июле был широкий выбор норм квартир по 250-300куе, то сейчас почему то объяв намного меньше, так еще и одну квартиру по 5 раз выкладывают, только проматывай списки.
остался или неадекват по цене, или неадекват по планировке, по типу кривых самодельных двухуровневых квартир.

то ли с продажи поснимали, то ли еще что

Картина типична для всего рынка, но на сегменте "элит" это более заметно - так как новых "действующих лиц" (продавцов) на элит в разы меньше, чем на арене хрущей.
Нужно описание начинать с покупки. Покупали на ажиотаже, часть по овер 3000-5000 за метр (до лета 2008 года), по 2500+. То ж типа: бизнес-элит-эксклюзив, ажиотаж скупают наперебой подездами фючерсы на этапе котлована, толькодорожать-дно пройдено, киев-топ-уйма-денег, бетонометры (тем более элит)- вечная ценность и надежная без рисковая инвестиция, счас вступим в европу, и тому подобное.
Прошло 3-5-10 лет после покупки, выходит продаван продавать, естественно когда в стране затяжная война, принудительная мобилизация, запрет выезда за границу военнообязаным, тотальным контролем всех и вся, с риском ЯО. Но ж покупал теперешний продавец на ажиотаже под хоровые мантры. Цену от покупной спускать на 50% и больше не готов. В итоге получает околонулевой отклик, скидает цену на 5-10-15%, висит месяца 3-6, дальше ноль спроса, еще подождет 3-6 мес. И снимает свою "инвестицию" вообще с продажи. В надежде дождатся лучших времен и лучших цен. Если это элит, то ценник на обект не сопоставим с гостинкой-студией в цоколе.
Львов стоит отдельно. Задрали цены, пытаются слить 100+летние дома с туалетами по балкону и тп... Может что-то там покупают, не знаю. Но в Львове риски не намного меньше чем в Киеве. Народ просто в своей массе не соображает "пока гром не грянет".

Это в каких домах вы жили, интересно, с туалетом по балкону во Львове??? Конечно они были когда-то, а вход по балкону часто есть и сейчас, в некоторых домах старого города. Но прежде чем об этом говорить, надо знать их специфику, а главное для кого они строились. Такие дома существовали не только во Львове, но и в той же Вене, просто в другом немного состоянии.(
Ещё вспомните и про польские и австрийские дома с "чёрным" входом для ПРИСЛУГИ со двора, ПРИ ЭТОМ ДЛЯ ПАНСТВА были огромные ПАРАДНЫЕ , роскошные подъезды ( иногда с атлантами у входа), в мраморе и венецианским стеклом.

P.S. И риски тоже разные кстати во Львове по сравнению с тем же Киевом особенно. Цена на аренду говорит обо всём. Во Львове ×2 от цены до войны, а в Киеве наоборот.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Sidus написав:про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже
В наших широтах даже в безоблачную погоду солнечные панели очень редко работают на полную мощность. В среднем этот показатель составляет 50-60% летом и 10-15% зимой.
наиболее эффективно такая электростанция будет работать в южных областях, чуть хуже - в восточных, и наименьшая производительность в Киевской и Черниговской областях.More https://axiomplus.com.ua/news/solnechny ... zarabotka/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  roberto dark написав:Это в каких домах вы жили, интересно, с туалетом по балкону во Львове??? Конечно они были когда-то, а вход по балкону часто есть и сейчас, в некоторых домах старого города. Но прежде чем об этом говорить, надо знать их специфику, а главное для кого они строились.

Просматривал обявления что есть по...дешевле. :lol: Да реально в туалет идти по балкону. Специфика - попробовать узаконить санузел над чей-то кухней. По моему уникальный шанс такую "прелесть" продать.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:32

  Sidus написав:
  reus написав:
  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.


У вас и ветряк есть? Это же нееффективно и не окупается, про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже, они худо-бедно окупаются.

Учитывая ценники в европах на електроенергию, скоро панели взлетят в цене. Уже взлетают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 00:50

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?

Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку - не більше 100 000 .

Не треба заздрити. Я вже й сам заздрю тій щасливій заможній родині, яка оселиться в цьому гніздечку.

Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо.
Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход.
Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег.
Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.
Damien
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