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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10289102901029110292>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.8 5 131
1. Не вище 500
16%
21
2. 501 - 700
14%
18
3. 701 - 900
18%
23
4. 901 - 1000
18%
24
5. 1001 - 1200
18%
23
6. 1201 - 1500
8%
11
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
5%
6
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 19:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Sidus написав:про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже
В наших широтах даже в безоблачную погоду солнечные панели очень редко работают на полную мощность. В среднем этот показатель составляет 50-60% летом и 10-15% зимой.
наиболее эффективно такая электростанция будет работать в южных областях, чуть хуже - в восточных, и наименьшая производительность в Киевской и Черниговской областях.More https://axiomplus.com.ua/news/solnechny ... zarabotka/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  roberto dark написав:Это в каких домах вы жили, интересно, с туалетом по балкону во Львове??? Конечно они были когда-то, а вход по балкону часто есть и сейчас, в некоторых домах старого города. Но прежде чем об этом говорить, надо знать их специфику, а главное для кого они строились.

Просматривал обявления что есть по...дешевле. :lol: Да реально в туалет идти по балкону. Специфика - попробовать узаконить санузел над чей-то кухней. По моему уникальный шанс такую "прелесть" продать.
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 23:32

  Sidus написав:
  reus написав:
  sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками.
Дрова наше все

Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.


У вас и ветряк есть? Это же нееффективно и не окупается, про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже, они худо-бедно окупаются.

Учитывая ценники в европах на електроенергию, скоро панели взлетят в цене. Уже взлетают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 00:50

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?

Їй ціна 150 000 в базарний день.
Через півроку - не більше 100 000 .

Не треба заздрити. Я вже й сам заздрю тій щасливій заможній родині, яка оселиться в цьому гніздечку.

Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо.
Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход.
Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег.
Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:19

Будет дорожать )))

КМБ поднимает цены

https://biz.censor.net/news/3369952/nay ... yi_ipoteky
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 09:54

  Evgeny написав:Будет дорожать )))

КМБ поднимает цены

https://biz.censor.net/news/3369952/nay ... yi_ipoteky

Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе.
А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 11:56

  airmax78 написав:
  Evgeny написав:Будет дорожать )))

КМБ поднимает цены

https://biz.censor.net/news/3369952/nay ... yi_ipoteky

Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе.
А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.

Евро, фунт и злотый упали по отношению к доллару. Гривна наоборот к доллару укрепилась.
Ничего то вы не понимаете в экономике и финансах.)))
Продолжайте удерживать цену в гривне, в долларах сама собой вырастет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:15

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  Evgeny написав:Будет дорожать )))

КМБ поднимает цены

https://biz.censor.net/news/3369952/nay ... yi_ipoteky

Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе.
А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.

Евро, фунт и злотый упали по отношению к доллару. Гривна наоборот к доллару укрепилась.
Ничего то вы не понимаете в экономике и финансах.)))
Продолжайте удерживать цену в гривне, в долларах сама собой вырастет.

У меня цена жестко привязана к цене бизнес-класса в Вене. Пойдет цена в Вене вниз - я не буду повышать цену на прелесть. Мне чужого не надо. Но если будет дорожать - прелесть будет дорожать одновременно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:23

  Мизантрóп написав:
  Sidus написав:про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже
В наших широтах даже в безоблачную погоду солнечные панели очень редко работают на полную мощность. В среднем этот показатель составляет 50-60% летом и 10-15% зимой.
наиболее эффективно такая электростанция будет работать в южных областях, чуть хуже - в восточных, и наименьшая производительность в Киевской и Черниговской областях.More https://axiomplus.com.ua/news/solnechny ... zarabotka/

В Киеве возле одного ТЦ Леруа Мерлен стоит три поворотных системы размером наверно 5х5 метров, которые автоматически все время направлены на солнце. А значит они и летом и зимой извлекают 100% инсоляции.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прийму в дар квартиру.
Киев и Львов.
Первый и последний этажи не предлагать.
Желательно с хорошим ремонтом.
Предложения в личку и лайки принимаются. :D
Investor_K
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