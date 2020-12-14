Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже
В наших широтах даже в безоблачную погоду солнечные панели очень редко работают на полную мощность. В среднем этот показатель составляет 50-60% летом и 10-15% зимой. наиболее эффективно такая электростанция будет работать в южных областях, чуть хуже - в восточных, и наименьшая производительность в Киевской и Черниговской областях.More https://axiomplus.com.ua/news/solnechny ... zarabotka/
roberto dark написав:Это в каких домах вы жили, интересно, с туалетом по балкону во Львове??? Конечно они были когда-то, а вход по балкону часто есть и сейчас, в некоторых домах старого города. Но прежде чем об этом говорить, надо знать их специфику, а главное для кого они строились.
Просматривал обявления что есть по...дешевле. Да реально в туалет идти по балкону. Специфика - попробовать узаконить санузел над чей-то кухней. По моему уникальный шанс такую "прелесть" продать.
sequence написав:Думаю, что квартиры на верхних этажах с каминами, в малоэтажных зданиях могут заиграть новыми, свежими красками. Дрова наше все
Если не будет э/э в городе, то дрова не помогут, т. к. не будет работать канализация, поэтому жить невозможно в такой квартире. Наше все домик со своей скважиной с твердотопливным котлом, ветряком, солнечными батареями и б/д генератором и подвалом. У меня все это есть.
У вас и ветряк есть? Это же нееффективно и не окупается, про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже, они худо-бедно окупаются.
Учитывая ценники в европах на електроенергию, скоро панели взлетят в цене. Уже взлетают.
airmax78 написав:Тепер зрозуміло, чому прелєсть "подешевшала" до 350куе?
Їй ціна 150 000 в базарний день. Через півроку - не більше 100 000 .
Не треба заздрити. Я вже й сам заздрю тій щасливій заможній родині, яка оселиться в цьому гніздечку.
Судя по повысившемуся качеству юмора(и до этого бывшем на высоком уровне) Эйрамакса, у него в Вене все хорошо. Я пару раз в жизни , в разные периоды, покупая очередной а/м, устраивал "распродажу" предыдущего а/м на "собачку-драчку"(у нас было в детстве такое выражение). Ставил цену значительно ниже рынка. Звонков миллион, общался, показывал, на предложение оформить прямо сейчас отвечал, что "сейчас не могу, в течение недели перезвоню и все сделаем". Перезванивал и продавал только тому, кто мне казался приятным в общении и при просмотре проявил нестандартный подход. Предлагаю Эйрмаксу сделать то же самое с квартирой, выставив ее за 125куе. Получите удовольствие и немного денег. Почему именно 125? Потому, что согласен с реальной ценой 150куе, по этой цене шквала звонков не будет, удовольствие не то.
Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе. А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.
Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе. А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.
Евро, фунт и злотый упали по отношению к доллару. Гривна наоборот к доллару укрепилась. Ничего то вы не понимаете в экономике и финансах.))) Продолжайте удерживать цену в гривне, в долларах сама собой вырастет.
Ни у них, ни у меня нет другого выхода. Инфляция вышла из берегов, жизнь дорожает. Особенно остро это чувствуется здесь, в Европе. А многим в руководстве КГС приходится сейчас содержать свои семьи, выехавшие в Европу. Поэтому "будет дорожать"(с). Как бы кого это не раздражало.
Евро, фунт и злотый упали по отношению к доллару. Гривна наоборот к доллару укрепилась. Ничего то вы не понимаете в экономике и финансах.))) Продолжайте удерживать цену в гривне, в долларах сама собой вырастет.
У меня цена жестко привязана к цене бизнес-класса в Вене. Пойдет цена в Вене вниз - я не буду повышать цену на прелесть. Мне чужого не надо. Но если будет дорожать - прелесть будет дорожать одновременно.
Sidus написав:про панели еще ладно, я их тоже поставлю чуть позже
В наших широтах даже в безоблачную погоду солнечные панели очень редко работают на полную мощность. В среднем этот показатель составляет 50-60% летом и 10-15% зимой. наиболее эффективно такая электростанция будет работать в южных областях, чуть хуже - в восточных, и наименьшая производительность в Киевской и Черниговской областях.More https://axiomplus.com.ua/news/solnechny ... zarabotka/
В Киеве возле одного ТЦ Леруа Мерлен стоит три поворотных системы размером наверно 5х5 метров, которые автоматически все время направлены на солнце. А значит они и летом и зимой извлекают 100% инсоляции.